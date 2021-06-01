Олег Рожков стал фигурантом нового дела о превышении полномочий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-глава курганского ГУ МЧС Олег Рожков

В отношении бывшего главы ГУ МЧС по Курганской области Олега Рожкова действительно возбуждено новое уголовное дело. Его подозревают в превышении полномочий, сообщили в региональном следственном управлении СК России в ответ на запрос URA.RU. Ранее Рожкова обвинили в четырех преступлениях, эти материалы переданы в Курганский городской суд.

«В производстве следственного управления находится уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего начальника ГУ МЧС по Курганской области по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ по факту превышения должностных полномочий при проведении проверочных мероприятий на соответствие требованиям пожарной безопасности», — указано в ответе ведомства.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства преступления и собирается доказательная база. «Иная информация является служебной и разглашению не подлежит», — добавили в СУ СК.

О новом уголовном деле в отношении Рожкова по статье 286 УК РФ ранее сообщали источники URA.RU. По данным инсайдеров, претензии силовиков связаны с проверками пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей, в том числе торговых центров. Экс-глава регионального ГУ МЧС якобы давал указания подчиненным подписывать акты проверки, несмотря на имеющиеся недостатки.

Рожкова задержали в марте 2020 года. Уголовное дело СУ СК возбудил по материалам, поступившим из областного УФСБ. Рожкова заключили под стражу, но в декабре 2020 года выпустили под домашний арест. Его обвинили в четырех преступлениях, среди которых превышение полномочий, злоупотребление полномочиями и мошенничество. На первом судебном заседании Рожков заявил, что не признает вину ни по одному из эпизодов.