Путин поручил Мишустину придумать, как победить штамм «Омикрон»

Владимир Путин поручил правительству РФ разработать план по противодействию штамму «Омикрон» Официальный сайт президента России kremlin.ru

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В течение ближайшей недели правительство РФ должно подготовить план по противодействию распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин в ходе форума «ВТБ капитала» «Россия Зовет!».

«Я прошу правительство в недельный срок обновленный план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса. Учитывая глобальный характер инфекции, эффективный ответ на вызов эпидемии можно дать только сообща», — сказал Путин.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что вероятность глобального распространения штамма «Омикрон» очень высока. Впервые новый штамм был обнаружен в нескольких странах Южной Африки, пишет RT.