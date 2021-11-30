Путин поручил Мишустину придумать, как победить штамм «Омикрон»

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Владимир Путин поручил правительству РФ разработать план по противодействию штамму «Омикрон»
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Коронавирус COVID-19

В течение ближайшей недели правительство РФ должно подготовить план по противодействию распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин в ходе форума «ВТБ капитала» «Россия Зовет!».

«Я прошу правительство в недельный срок обновленный план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса. Учитывая глобальный характер инфекции, эффективный ответ на вызов эпидемии можно дать только сообща», — сказал Путин.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что вероятность глобального распространения штамма «Омикрон» очень высока. Впервые новый штамм был обнаружен в нескольких странах Южной Африки, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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