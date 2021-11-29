ВОЗ предрекла ужесточение пандемии из-за нового штамма COVID

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ВОЗ сообщила, что вероятность глобального распространения омикрон-штамма крайне высока Фото:
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Коронавирус COVID-19

Вероятность глобального распространения штамма коронавируса «омикрон» по всему миру крайне высока. Об этом заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Новый омикрон-штамм коронавируса может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями. Необходимо ускорить темпы вакцинации населения стран в связи с появлением нового штамма COVID», — передает ТАСС заявление представителей ВОЗ.

Ранее в ЮАР выявили штамм B.1.1.529 коронавирусной инфекции. Ему дали название в честь 15-й буквы греческого алфавита — «Омикрон». Во Всемирной организации здравоохранения определили эту вариацию COVID-19 как вызывающую беспокойство, пишет RT. В ВОЗ отметили, что существующие вакцины малоэффективны против нового штамма.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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