Врач рассказал о новом пути передачи COVID на большие расстояния

«Дельта»-штамм COVID-19 может передаваться через вентиляцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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При «Дельта»-штамме основным путем передачи COVID-19 стал воздушно-пылевой (аэрозольный), когда частицы переносятся на большие расстояния, в частности — через систему вентиляции. Об этом в беседе с URA.RU рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Сейчас на первое место вышел воздушно-пылевой путь распространения вируса. При „Дельта“-штамме выделяется значительно больше вирусных частиц, следовательно, становится выше концентрация, появляется возможность перемещения без водяных капелек, зависания в воздухе на несколько часов, передачи через вентиляцию. Поэтому помещения нужно проветривать, то есть открывать окна, где возможно, благодаря чему произойдет резкое снижение концентрации вируса», — объяснил Николай Крючков.

По словам иммунолога, в целом COVID-19 имеет три пути распространения. «Существуют три основные пути передачи инфекции: самый главный воздушно-капельный, воздушно-пылевой и контактный через поверхности. С учетом модификации вируса эти пути могут перераспределяться», — подчеркнул Крючков.

В беседе с URA.RU врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов добавил, что заразиться COVID-19 через систему вентиляции возможно, в первую очередь, в случае ее поломки. «Если система вентиляции функционирует неадекватно, в ней нет фильтров, то в ней может оказаться любой штамм и, безусловно, возможно заражение», — заявил он.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович пояснила, что новый штамм «Омикрон» может оказаться заразнее предшественников. Исследованием мутации занимаются ученые.