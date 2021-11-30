Защита отца Сергия обжалует его приговор

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По приговору отцу Сергию. Москва
Адвокаты отца Сергия подадут апелляцию на приговор суда Фото:
новость из сюжета
Дело отца Сергия

Защита экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова) будет обжаловать приговор суда, согласно которому Романов проведет в колонии три года и шесть месяцев. Об этом URA.RU сообщил адвокат подсудимого Павел Бабиков.

«Мы будем обжаловать решение Измайловского суда в отношении Николая Романова», — сообщил адвокат. Суд приговорил отца Сергия к трем годам, шести месяцам лишения свободы, тогда как прокуратура запрашивала для экс-схиигумена четыре года колонии общего режима.

Романов признан виновным по трем уголовным статьям — в склонении к суициду, самоуправстве и нарушении прав на вероисповедание. Сам Сергий заявлял, что призывы к суициду, которые следствие нашло в его проповедях, являлись метафорами.

Романов был задержан в конце 2020 года во время штурма Среднеуральского женского монастыря. В СИЗО экс-монах провел около года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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