Минфин США: давление на Россию уместно из-за ситуации с Украиной

В связи с наращиванием военного присутствия у границ Украины было бы уместно оказывать финансовое давление на Москву. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
«Я согласна с тем, что это уместно», — ответила Джанет Йеллен на предложение американского сенатора «направить жесткий сигнал» России из-за ситуации на границе с Украиной, передает ТАСС. «Мы очень четко осознаем, что происходит, и мы участвуем в дискуссиях на тему того, каким будет уместный набор шагов», — добавила министр финансов США.
Ранее сообщалось, что американская газета Politico опубликовала кадры со спутника, которые якобы подтверждают сообщения о том, что Россия концентрирует военные силы на границе с Украиной. В Госдуме прокомментировали заявление министра финансов США об оказании давления на Россию, передает RT. В Совете безопасности РФ объяснили, зачем власти США распространяют фейки о российской угрозе. Президент Украины Владимир Зеленский допустил нахождение иностранных войск на Украине.
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