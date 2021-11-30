30 ноября 2021

Минфин США: давление на Россию уместно из-за ситуации с Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Джанет Йеллен заявила, что Минфин США участвует в дискуссиях над тем, какие меры против РФ будут уместны Фото:
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Война на Украине

В связи с наращиванием военного присутствия у границ Украины было бы уместно оказывать финансовое давление на Москву. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

«Я согласна с тем, что это уместно», — ответила Джанет Йеллен на предложение американского сенатора «направить жесткий сигнал» России из-за ситуации на границе с Украиной, передает ТАСС. «Мы очень четко осознаем, что происходит, и мы участвуем в дискуссиях на тему того, каким будет уместный набор шагов», — добавила министр финансов США.

Ранее сообщалось, что американская газета Politico опубликовала кадры со спутника, которые якобы подтверждают сообщения о том, что Россия концентрирует военные силы на границе с Украиной. В Госдуме прокомментировали заявление министра финансов США об оказании давления на Россию, передает RT. В Совете безопасности РФ объяснили, зачем власти США распространяют фейки о российской угрозе. Президент Украины Владимир Зеленский допустил нахождение иностранных войск на Украине.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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