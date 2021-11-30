Состав Конституционного суда стал соответствовать Конституции РФ

Численность состава Конституционного суда снизилась до 11 судей, что полностью соответствует конституционной реформе. За полтора года состав судей сократился на 4 человека в связи с достижением 70 лет.
С 1 декабря состав Конституционного суда покидает судья Юрий Рудкин в связи с достижением предельного возраста для этой должности, сообщает «Коммерсант». Поправки в Конституцию РФ сократили число судей Конституционного суда с 19 до 11, но в п. 7 ст. 3 закона о поправке к Конституции оговаривалось, что судьи продолжат исполнять свои полномочия до достижения предельного возраста или до отставки по другим законным основаниям.