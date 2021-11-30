30 ноября 2021

Состав Конституционного суда стал соответствовать Конституции РФ

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Количество судей Конституционного суда снизилось до нормы, установленной в реформированной Конституции РФ Фото:
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Численность состава Конституционного суда снизилась до 11 судей, что полностью соответствует конституционной реформе. За полтора года состав судей сократился на 4 человека в связи с достижением 70 лет.

С 1 декабря состав Конституционного суда покидает судья Юрий Рудкин в связи с достижением предельного возраста для этой должности, сообщает «Коммерсант». Поправки в Конституцию РФ сократили число судей Конституционного суда с 19 до 11, но в п. 7 ст. 3 закона о поправке к Конституции оговаривалось, что судьи продолжат исполнять свои полномочия до достижения предельного возраста или до отставки по другим законным основаниям.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о Конституционном суде РФ. Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров предложил провести еще одну конституционную реформу, чтобы избежать революции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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