В Госдуме предложили вновь изменить Конституцию России

В Конституции РФ нужно изменить статьи, которые касаются идеологии и правовой системы страны, считает Евгений Федоров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В России нужно провести вторую конституционную реформу, чтобы избежать цветной революции после 2024 года. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал депутат Госдумы РФ Евгений Федоров. Он считает, что западные страны влияют на внутреннюю политику России через международные правовые нормы и тем самым добиваются, чтобы Владимир Путин отказался баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году.

«Надо готовить второй этап конституционной реформы. И дальше, меняя первую и вторую главу, уже менять принципы принятия решений в России. То есть выходить из подчинения однополярному миру и формировать свои национальные органы власти на базе того же Госсовета. Иными словами, не общепризнанные [международные] принципы и нормы должны верховенствовать над нашей правовой системой, а наши принципы и нормы. Это и есть верховенство Конституции РФ», — заявил Евгений Федоров в разговоре с URA.RU.

В частности, по его словам, в главном законе страны нужно изменить статью 13, которая устанавливает идеологическое разнообразие, и статью 14, которая включает в правовую систему РФ международные нормы, считает депутат. По мнению Федорова, главенство Конституции РФ над общепризнанными нормами позволит «восстановить суверенитет», выйти из-под контроля Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

Депутат заявил, что США через общепризнанные нормы и санкции оказывают давление на российских олигархов, крупный бизнес и политиков, чтобы устроить народный бунт и не допустить переизбрания Путина в 2024 году. По словам Федорова, это уже отработанная технология цветных революций. В частности, для этого Штаты могут использовать борцов с вакцинацией от COVID-19 и лжепатриотов.

Голосование по поправкам в Конституцию России прошло в июне 2020 года. По итогам обработки 100% протоколов, обновление основного закона страны поддержали 77,92% проголосовавших. Итоговая явка по стране составила 67,97% — это более 109 миллионов человек. Глава ЦИК России Элла Памфилова подчеркнула, что голосование прошло справедливо, а его легитимность и прозрачность не оспариваются. Поправки в Конституцию РФ вступили в силу 4 июля.