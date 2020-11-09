Путин подписал закон о Конституционном суде РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о Конституционном суде (КС) РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Инициатором документа стал сам глава государства. «Конституционный суд РФ состоит из одиннадцати судей, включая председателя Конституционного суда РФ и его заместителя. Судьи Конституционного суда РФ назначаются на должность Советом Федерации по представлению президента РФ», — говорится в тексте документа.
Согласно закону, судьям КС РФ запрещено критиковать в СМИ и интернете решение самого суда. Кроме того, судьи и другие участники закрытого совещания будут не вправе разглашать содержание дискуссии и результаты голосования. Документом также обозначается, что председатель КС РФ и его заместители могут назначаться не из числа судей Конституционного суда. Закон рассмотрен в рамках принятых поправок в Конституцию РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий членам Совбеза РФ иметь зарубежные счета, пишет агентство Nation News. Такой же запрет касается российских омбудсменов, передает RT.
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