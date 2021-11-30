С 1 декабря и до конца рождественских каникул попасть в челябинские кафе можно лишь по QR-коду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Предписание предъявлять QR-код при посещении заведений общественного питания вступило в силу в Челябинской области 1 декабря. Исключением стали только кафе и рестораны на вокзалах дальнего следования, а также заведения, работающие на вынос.

«Решили позавтракать в кофейне на проспекте Ленина в Челябинске. На входе у нас потребовали QR-код и паспорт. Паспорта с собой не было, но подошли водительские права», — рассказал URA.RU читатель.

Корреспонденты агентства прошли по нескольким улицам областного центра. Существенно у входов в заведения ничего не изменилось, однако полностью исчезли таблички «У нас можно без QR-кода!», которыми некоторые кафе привлекали клиентов до 1 декабря. Некоторые заведения, напротив, используют нововведения, чтобы заманить посетителей, обещая обладателям QR-кодов различные бонусы.

Посещение ресторанов, столовых, кафе и баров в Челябинской области до окончания новогодних праздников будет возможно только при наличии QR-кодов. За нарушение бизнесменам грозят штрафы от 50 до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности. Исключение действует для несовершеннолетних посетителей, а также для пассажиров в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. С 25 декабря в регионе также введен запрет на работу заведений в ночное время — с 23 часов до 6 утра.

Такими мерами власти хотят ограничить распространение коронавируса. Рестораторы просили главу региона Алексея Текслера отменить систему QR-кодов для общепита площадью меньше 400 квадратных метров и продлить время работы заведений в новогодние праздники до трех часов ночи, однако власти ответили отказом.

Обладателям QR-кодов владельцы столовой обещают кофе в подарок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Большинство рестораторов не афишируют нововведение, чтобы лишний раз не раздражать посетителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Игнорировать ограничения пока никто не решается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU