В Челябинске сообщили о минировании взлетной полосы аэропорта

В Челябинске проверяют информацию о минировании взлетно-посадочной полосы международного аэропорта имени Курчатова. Об этом сообщили URA.RU в министерстве транспорта региона.
«В 9:45 на электронную почту аэропорта поступила информация о минировании взлетно-посадочной полосы. Сейчас данная информация проверяется», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе аэропорта попросили корреспондента URA.RU перезвонить позже. Ранее сообщалось, что в ночь на 1 декабря самолет авиакомпании UVT Aero выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в том же аэропорту. Уральская транспортная прокуратура проводит проверку инцидента. Также из-за ухудшения погодных условий в аэропорту задерживаются рейсы.
Подписывайтесь на URA.RU в