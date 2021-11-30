30 ноября 2021

В Челябинске сообщили о минировании взлетной полосы аэропорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Игорь Чалик на мероприятии, посвященном завершению работ по реконструкции терминала международных воздушных линий международного аэропорта Челябинск им. И. В. Курчатова. Челябинск, собака, минирование, полиция, собр, заминировано, омон
Сообщение о бомбе проверяют силовики (фото из архива) Фото:

В Челябинске проверяют информацию о минировании взлетно-посадочной полосы международного аэропорта имени Курчатова. Об этом сообщили URA.RU в министерстве транспорта региона.

«В 9:45 на электронную почту аэропорта поступила информация о минировании взлетно-посадочной полосы. Сейчас данная информация проверяется», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе аэропорта попросили корреспондента URA.RU перезвонить позже. Ранее сообщалось, что в ночь на 1 декабря самолет авиакомпании UVT Aero выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в том же аэропорту. Уральская транспортная прокуратура проводит проверку инцидента. Также из-за ухудшения погодных условий в аэропорту задерживаются рейсы.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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