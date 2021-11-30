В Челябинске сообщили о минировании взлетной полосы аэропорта

Сообщение о бомбе проверяют силовики (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске проверяют информацию о минировании взлетно-посадочной полосы международного аэропорта имени Курчатова. Об этом сообщили URA.RU в министерстве транспорта региона.

«В 9:45 на электронную почту аэропорта поступила информация о минировании взлетно-посадочной полосы. Сейчас данная информация проверяется», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе аэропорта попросили корреспондента URA.RU перезвонить позже. Ранее сообщалось, что в ночь на 1 декабря самолет авиакомпании UVT Aero выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в том же аэропорту. Уральская транспортная прокуратура проводит проверку инцидента. Также из-за ухудшения погодных условий в аэропорту задерживаются рейсы.