Из-за гололеда на тюменской «трассе смерти» в ДТП погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки
В аварии пострадали трое граждан Беларуси Фото:

На 269-м километре автодороги «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» произошло смертельное ДТП, в котором погиб один человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Ночью в регионе прошел ледяной дождь, который привел к сильному гололеду на дорогах и улицах.

«Предварительно, на скользкой дороге занесло машину дорожной службы и она выехала боком на встречную полосу, где в нее въехал грузовой автомобиль Kia Bongo. В результате ДТП погиб пассажир иномарки 1979 года рождения. Водитель и еще один пассажир получили травмы. Оба — 1993 года рождения. Все трое являются гражданами Беларуси», — пояснили там URA.RU.

Как ранее писало агентство, ночью на территории Тюменской области прошел ледяной дождь, который привел к сильному гололеду. Из-за этого в Ялуторовске пришлось приостановить движение автобусов, а в утренние часы за медицинской помощью с различными травмами в ОКБ №2 Тюмени обратились более 100 горожан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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