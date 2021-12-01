В России от коронавируса скончались 1 226 человек за сутки

За прошедшие сутки в России от COVID-19 скончалось 1 226 человек. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. Смертность свыше 1 200 случаев за сутки 23 дня подряд. За последние 24 часа в России выявили 32 837 новых случаев заражения коронавирусом.
«За последние сутки в России выявлено 32 837 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 226 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 35 679 человек.», — сообщает оперштаб в своем telegram-канале.
На первом месте по новым случаям заболеваемости остается Москва — 2 757 заболевших. На втором — Санкт-Петербург, где коронавирусом заразились 2 419 человек. На третьей строчке Московская область — 2 008 пациентов с COVID-19.
Среди регионов УрФО на первом месте по количеству зараженных остается Свердловская область — 704 зараженных. В Челябинской области заболели 655 человек, в Тюменской области — 312, в ХМАО — 238. В Курганской области и ЯНАО зафиксировали 203 и 129 новых пациентов с коронавирусом соответственно. В Пермском крае заразилось 695 человек.
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