Иммунолог назвал сроки начала пятой волны COVID в России

Новый рост заражения COVID-19 может начаться в январе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Пятая волна COVID-19 может начаться в середине января. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Пятая волна должна была быть и без нового штамма. Но „Омикрон“ может дать всплеск в том случае, если у него, действительно настолько высокая заразность и не упала патогенность. Но пока данных, что она упала, нет. Рост заражения начнется не сразу. Пока мутация попадет в страну, первая фаза будет медленная, далее пока вирус накопится, пока распространится. Реально где-то во второй половине января мутация начнет сказываться», — рассказал Николай Крючков.

Иммунолог добавил, что на изучение нового штамма российским ученым потребуется месяц. «Месяц нужен, чтобы понять ситуацию по симптоматике, скорости распространения, на следующей неделе уже понятно будет, может ли новый штамм уходить от иммунитета, поэтому до нового года должен быть режим повышенной готовности. Мы не должны ждать, пока что-то выясним, а потом думать, так как это уже будет бессмысленно», — подчеркнул Крючков.

В беседе с URA.RU врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов добавил, что в стране есть все условия для начала пятой волны пандемии. «Получит ли „Омикрон“ распространение в России, мы не знаем, но никто этого не исключает. В Европу и Бельгию штамм уже попал с туристами, которые вернулись из Египта, где сейчас отдыхает и большое количество граждан из России. Плюс к этому времени будет пик сезонного подъема ОРВИ и гриппа, что может дать подъем. Поэтому нужно соблюдать все меры профилактики», — заявил он.

Ранее врач из ЮАР Унбен Пиллэй перечислил симптомы нового штамма COVID-19. Они схожи с заражением гриппом. При «Омикроне» у пациентов наблюдается сухой кашель, лихорадка, ночная потливость и ломота в теле.