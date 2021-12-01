Глава ВТБ спрогнозировал дальнейший рост ключевой ставки

К концу 2022 года ключевая ставка может вновь вернуться на уровень 7-7,5%, считает Андрей Костин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ключевая ставка может вырасти с 7,5% до 8,5% не позднее первого квартала 2022 года. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин. Затем, по его мнению, ставка начнет снижаться и к 2023 году достигнет уровня 5-5,5%.

«Мы считаем, что ключевая ставка может вырасти не позднее первого квартала следующего года еще примерно на 1%, до 8,5%. Затем мы ожидаем снижения ставки до конца следующего года, может, примерно до 7-7,5%. В 2023 году ожидаем снижения до уровня 5-5,5%», — цитирует Андрея Костина ТАСС.

Глава ВТБ отметил, что 2021 год стал удачным для российской экономики. По его мнению, она восстановилась после кризиса, вызванного коронавирусом. Костин предполагает, что к концу года темпы экономического роста России составят порядка 4,5%. Он подчеркнул, что бизнес и банковский сектор в РФ чувствуют себя комфортно. В частности, кредитные организации имеют достаточный резерв и хорошие кредитные портфели, чтобы в 2022 сохранить прибыльность на уровне 2021 года.

В октябре Центробанк РФ шестой раз за год повысил ключевую ставку. Теперь она составляет 7,5%. Свое решение представители Центробанка РФ связывают с высоким уровнем инфляции в стране. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что ключевая ставка не вернется к нейтральному диапазону до середины 2023 года. После она заявила, что высокие темпы роста цен в России разрушают благополучие в стране. Из-за этого Центробанк РФ не может держать ключевую ставку на низком уровне. Набиуллина не исключила, что этот показатель вновь повысится в декабре 2021 года, передает «Национальная служба новостей».