Кремль отреагировал на отправку половины армии Украины в Донбасс

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, флаг украины, армия, марш
Россия обеспокоена ситуацией в Донбассе, сказал представитель Кремля Фото:

В Кремле в курсе, что Украина перебросила армию в Донбасс, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия не может принять меры, потому что не является участником конфликта.

«Россия не может принять меры. Мы видели сообщения, что военные стянуты к зоне конфликта. Это вызывает опасения о том, что могут возобладать настроения в пользу силового решения конфликта в Донбассе. Это очень опасный авантюризм. Это сопровождается неплановыми учениями НАТО. Это вызывает у нас глубокую озабоченность, поскольку происходит вблизи нашей границы», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

По его словам, война в Донбассе является внутриукраинской и остановить ее может только Киев. Эта война является гражданской и Россия не является ее стороной, сказал Песков. «Россия сохраняет приверженность нормандскому формату и ожидает урегулирование, выполнение Киевом всех взятых на себя обязательств», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вооруженные силы Украины мобилизировали в зону конфликта в Донбассе 125 тысяч человек. По ее словам, это является половиной всего состава украинской армии, пишет «Ридус». В последнее время были замечены частые перестрелки между вооруженными формированиями в Донецкой и Луганской областях и украинскими военнослужащими, цитирует Захарову Vse42.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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