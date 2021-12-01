Путин предрек победу над коронавирусом. «Зараза должна нас оставить»

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Чествование Олимпийской сборной команды России в Кремле. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин сообщил, что жизнь после ковида должна вернуться в нормальное русло Фото:
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Коронавирус COVID-19

Коронавирусная инфекция рано или поздно должна перестать воздействовать на россиян. Таким мнением поделился президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.

«Ну когда-нибудь эта зараза должна нас оставить, когда-то мы ее должны победить. Жизнь должна вернуться в нормальное русло», — отметил он на мероприятии, трансляцию которого проводило издание ТАСС.

Глава государства также коснулся и другой темы. Он назвал ее «вакцинный национализм» — когда некоторые вакцины от коронавируса, в том числе российского производства, не признаются другими странами.

«В ходу термин „вакцинный национализм“, который, увы, отражает реальное положение дел не только на коммерческом рынке, но и в вопросах оказания содействия нуждающимся странам. Не сложив усилия всех государств, не наладив взаимовыгодное равноправное сотрудничество, не получится решать эти проблемы», — добавил он.

Ранее российский лидер поручил подготовить обновленный план действий в связи с новым штаммом коронавируса «Омикрон», передает RT. Правительство РФ должно сделать это в течение недели. Он также предупредил, что нужно быть готовыми к любому изменению коронавируса, передает деловое издание «Взгляд».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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