В Кремле рассказали, когда Лукашенко и Путин поедут в Крым

Александр Лукашенко заявил, что у него есть договоренность о поездке с Владимиром Путиным Фото: Официальный сайт Президента России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин договорятся о поездке в Крым в подходящий момент, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Крыму сейчас плохая погода, поэтому пока не лучшее время для поездки.

«В Крыму сейчас не самое лучшее время для таких поездок — погода из ряда вон. Но у меня нет сомнений, что в подходящий момент президенты договорятся и съездят в Крым. Очень важное заявление было сделано президентом Лукашенко, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским. Не рассматривается какой-то город, а рассматривается поездка в Крым», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Ранее Лукашенко признает принадлежность Крыма к России. По его словам, полуостров де-факто и де-юре стал российским после референдума, пишет Vse42.ru. Президент Белоруссии отметил, что планирует поехать в Крым и у них с Путиным есть такая договоренность. Эта поездка будет означать признание территории частью РФ, цитирует Лукашенко «Ридус».