01 декабря 2021

Экс-спикер челябинского парламента станет замом Текслера в ЕР. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация Алексея Текслера. Челябинск, мякуш владимир, текслер алексей
Владимир Мякуш (слева) станет заместителем Алексея Текслера (справа) в «Единой России» Фото:

Экс-председатель законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш станет заместителем председателя президиума регионального отделения «Единой России». Об этом URA.RU сообщил источник в ЕР. Предложение Мякушу занять такой пост выдвинул секретарь регионального отделения партии, губернатор Алексей Текслер.

«Вопрос о пересмотре партийной структуры будет рассмотрен на заседании президиума 2 декабря. Будет введена еще одна должность заместителя секретаря, которую займет Мякуш. За ним будут закреплены отдельные партийные направления», — рассказал источник.

До сентября 2020 года Мякуш уже занимал должность замсекретаря ЕР. На отчетно-выборной областной конференции партии состав президиума обновили. Мякуш сохранил место в президиуме, но уже не в статусе заместителя.

С 2005 года Мякуш руководил заксобранием области и ушел в отставку 16 ноября 2021-го после того, как подготовил себе преемника. ЗСО возглавил Александр Лазарев. Мякуш принял предложение Текслера стать советником губернатора. В региональном исполкоме ЕР URA.RU подтвердили, что 2 декабря состоится заседание областного президиума партии, но раскрывать повестку не стали.

По данным источников агентства, на заседании также будет рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности шести депутатов Калининского райсовета Челябинска. Эти депутаты не подчинились решению фракции и отказались голосовать за лишение мандата Алеси Субботиной, осужденной за мошенничество.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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