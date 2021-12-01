Владимир Мякуш (слева) станет заместителем Алексея Текслера (справа) в «Единой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-председатель законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш станет заместителем председателя президиума регионального отделения «Единой России». Об этом URA.RU сообщил источник в ЕР. Предложение Мякушу занять такой пост выдвинул секретарь регионального отделения партии, губернатор Алексей Текслер.

«Вопрос о пересмотре партийной структуры будет рассмотрен на заседании президиума 2 декабря. Будет введена еще одна должность заместителя секретаря, которую займет Мякуш. За ним будут закреплены отдельные партийные направления», — рассказал источник.

До сентября 2020 года Мякуш уже занимал должность замсекретаря ЕР. На отчетно-выборной областной конференции партии состав президиума обновили. Мякуш сохранил место в президиуме, но уже не в статусе заместителя.

С 2005 года Мякуш руководил заксобранием области и ушел в отставку 16 ноября 2021-го после того, как подготовил себе преемника. ЗСО возглавил Александр Лазарев. Мякуш принял предложение Текслера стать советником губернатора. В региональном исполкоме ЕР URA.RU подтвердили, что 2 декабря состоится заседание областного президиума партии, но раскрывать повестку не стали.

По данным источников агентства, на заседании также будет рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности шести депутатов Калининского райсовета Челябинска. Эти депутаты не подчинились решению фракции и отказались голосовать за лишение мандата Алеси Субботиной, осужденной за мошенничество.