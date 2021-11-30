30 ноября 2021

Школьников Кургана перевели на дистанционное обучение

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Формат обучения в городе сменился из-за непогоды Фото:
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В Кургане 2 декабря занятия первой смены в школах пройдут в дистанционном формате. Это связано с плохими погодными условиями. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями 2 декабря 2021 года занятия первой смены в общеобразовательных организациях города Кургана будут проводиться в дистанционном формате. Решение о занятиях второй смены будет принято завтра, 2 декабря, до 10:00 часов», — указано в сообщении.

1 декабря в Курганской области у школьников, которые учатся во вторую смену, отменили занятия. Это связано с гололедом. Власти отмечали, что готовы отменить занятия и в следующие дни, если неблагоприятная погода сохранится.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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