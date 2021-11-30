30 ноября 2021

Пиарщик отца Сергия готовит публичное обращение

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу Всеволода Могучева, пресс-секретаря экс-схиигумена Сергия. Екатеринбург, могучев всеволод
Письмо Всеволода Могучева будет опубликовано, когда пройдет редактуру Фото:
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Дело отца Сергия

Пресс-секретарь экс-схиигумена отца Сергия (Николая Романова) Всеволод Могучев написал открытое обращение, содержание которого пока не раскрывается. Вскоре текст письма будет опубликован, рассказал URA.RU адвокат подсудимого Михаил Толмачев.

«[Могучев] подготовил открытое письмо, которое сейчас на стадии редактуры», — рассказал Толмачев. Он отметил, что его публично представят, как только текст будет готов.

Адвокат не стал уточнять, кому адресовано письмо и когда оно будет опубликовано. Он также не раскрыл содержание обращения, объяснив это тем, что текст еще не согласован.

Могучева задержали 1 сентября. Операция по задержанию прошла в городе Ишим Тюменской области. 1 декабря Могучева этапировали из Свердловской области в СИЗО №5 «Водник» Москвы.

Ранее правоохранительные органы несколько раз арестовывали Могучева за административные правонарушения. В январе суд отправил его в спецприемник за экстремизм. 9 февраля Могучев вышел на свободу. В общей сложности сподвижник отца Сергия провел под арестом 45 суток.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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