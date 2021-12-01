В Ханты-Мансийске выпало рекордное количество осадков за сто лет

02 декабря 2021 в 11:25 Размер текста - 17 +

В Ханты-Манисйске за минувшие сутки выпало почти 12 мм осадков в виде снега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ханты-Мансийске за минувшие сутки выпало 11,8 мм осадков, это самый высокий показатель за 100 лет наблюдений. Об этом рассказали в Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ханты-Мансийска. «По состоянию на 1 декабря 2021 года выпало 10,2 мм осадков, а с учетом дневных осадков — 11,8 мм. Это в два раза больше осадков, чем в 1992 году, когда было 5,7 мм! Рекорд за 100 лет метеонаблюдений. Температура воздуха 1—2 декабря достигает 2-4 градуса тепла. Если такая температура продолжится до 20 часов сегодняшнего дня, тогда мы отметим абсолютный рекорд температуры воздуха в декабре», — сказали URA.RU в Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В администрации Ханты-Мансийска рассказали, что в связи с большими объемами снега в адрес администрации поступали жалобы от жителей. «Вчера было задействовано 260 рабочих и 127 единиц техники, однако работы продолжаются и сегодня. За сутки вывезено более 10 тысяч кубометров снега», — сказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте из-за обильного снегопада на дорогах образовались пробки, а также взлетели цены на такси. Тогда в городе за день выпала половина месячной нормы осадков в виде снега. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Ханты-Мансийске за минувшие сутки выпало 11,8 мм осадков, это самый высокий показатель за 100 лет наблюдений. Об этом рассказали в Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ханты-Мансийска. «По состоянию на 1 декабря 2021 года выпало 10,2 мм осадков, а с учетом дневных осадков — 11,8 мм. Это в два раза больше осадков, чем в 1992 году, когда было 5,7 мм! Рекорд за 100 лет метеонаблюдений. Температура воздуха 1—2 декабря достигает 2-4 градуса тепла. Если такая температура продолжится до 20 часов сегодняшнего дня, тогда мы отметим абсолютный рекорд температуры воздуха в декабре», — сказали URA.RU в Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В администрации Ханты-Мансийска рассказали, что в связи с большими объемами снега в адрес администрации поступали жалобы от жителей. «Вчера было задействовано 260 рабочих и 127 единиц техники, однако работы продолжаются и сегодня. За сутки вывезено более 10 тысяч кубометров снега», — сказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте из-за обильного снегопада на дорогах образовались пробки, а также взлетели цены на такси. Тогда в городе за день выпала половина месячной нормы осадков в виде снега.