01 декабря 2021
30 ноября 2021

В Ханты-Мансийске выпало рекордное количество осадков за сто лет

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Манисйске за минувшие сутки выпало почти 12 мм осадков в виде снега Фото:

В Ханты-Мансийске за минувшие сутки выпало 11,8 мм осадков, это самый высокий показатель за 100 лет наблюдений. Об этом рассказали в Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ханты-Мансийска.

«По состоянию на 1 декабря 2021 года выпало 10,2 мм осадков, а с учетом дневных осадков — 11,8 мм. Это в два раза больше осадков, чем в 1992 году, когда было 5,7 мм! Рекорд за 100 лет метеонаблюдений. Температура воздуха 1—2 декабря достигает 2-4 градуса тепла. Если такая температура продолжится до 20 часов сегодняшнего дня, тогда мы отметим абсолютный рекорд температуры воздуха в декабре», — сказали URA.RU в Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В администрации Ханты-Мансийска рассказали, что в связи с большими объемами снега в адрес администрации поступали жалобы от жителей. «Вчера было задействовано 260 рабочих и 127 единиц техники, однако работы продолжаются и сегодня. За сутки вывезено более 10 тысяч кубометров снега», — сказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте из-за обильного снегопада на дорогах образовались пробки, а также взлетели цены на такси. Тогда в городе за день выпала половина месячной нормы осадков в виде снега.

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В Ханты-Мансийске за минувшие сутки выпало 11,8 мм осадков, это самый высокий показатель за 100 лет наблюдений. Об этом рассказали в Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ханты-Мансийска. «По состоянию на 1 декабря 2021 года выпало 10,2 мм осадков, а с учетом дневных осадков — 11,8 мм. Это в два раза больше осадков, чем в 1992 году, когда было 5,7 мм! Рекорд за 100 лет метеонаблюдений. Температура воздуха 1—2 декабря достигает 2-4 градуса тепла. Если такая температура продолжится до 20 часов сегодняшнего дня, тогда мы отметим абсолютный рекорд температуры воздуха в декабре», — сказали URA.RU в Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В администрации Ханты-Мансийска рассказали, что в связи с большими объемами снега в адрес администрации поступали жалобы от жителей. «Вчера было задействовано 260 рабочих и 127 единиц техники, однако работы продолжаются и сегодня. За сутки вывезено более 10 тысяч кубометров снега», — сказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте из-за обильного снегопада на дорогах образовались пробки, а также взлетели цены на такси. Тогда в городе за день выпала половина месячной нормы осадков в виде снега.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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