Лукашенко: украинские военные намеренно сдали Крым России

Украинские военные сами предложили президенту РФ Владимиру Путину сделать полуостров Крым частью России, тем самым спасая его от войск НАТО. Такую информацию сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Они вышли на россиян — это было не на самом высоком уровне: военные на военных. И в разговоре украинцы предупредили россиян, что Крым не будет российским, если вы не предпримите определенные действия. Но он не будет и украинским. А чьим? НАТОвским. После очередной встречи с россиянами, а отношения тогда были нормальными [между странами], они [украинцы] предложили: «вы там своему [президенту РФ] скажите, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту РФ было доложено», — рассказал Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, информацию приводит РИА «Новости».
Ранее Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, пишет RT. Он также собирается посетить полуостров, дополняет телеканал 360.
Российский и украинский лидеры договорятся о совместной поездке в Крым в подходящий момент. В Крыму сейчас плохая погода, поэтому пока не лучшее время для поездки, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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