По словам Дмитрия Новикова, все обвинения в адрес РФ «высосаны из пальца» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Внешняя политика США, направленная на постоянное ухудшение отношений с Россией, в том числе с помощью введения санкций, давно показала свою неэффективность. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Думой ТВ».

«Санкций разного рода объявлено уже так много, что Западу пора понять, что потенциал санкционного давления имеет свои пределы и они давно уже доказали свою неэффективность. Политика, нацеленная на умножение недоверия, военно-политическое, экономическое, персональное давление, приводит лишь к разбалансировке существующей системы международной безопасности», — приводят слова Дмитрия Новикова «Известия».

Он отметил, что укрепление сотрудничества России и Белоруссии и заявления о несоблюдении Украиной Минских соглашений не может являться угрозой для какой-либо страны. По его словам, такие обвинения, звучащие в адрес РФ, «высосаны из пальца».

Парламентарий добавил, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд, пригрозив России новыми «небывалыми» санкциями, занимается лишь «переворачиванием ситуации с ног на голову», объявляя крайними Россию и Белоруссию, вместо того, чтобы одуматься. «Пока все, что мы видим, это формирование новых угроз в отношении России, потому что количество и численность воинских контингентов, находящихся вблизи наших границ, постоянно растет, воинственная риторика усиливается», — резюмировал Дмитрий Новиков.

Ранее сообщалось, что Виктория Нуланд, выступая на «Киевском форуме безопасности», пригрозила России санкциями, если государство продолжит дестабилизировать ситуацию на Украине. Также замгоссекретаря США заявила об обеспокоенности решением президента Белоруссии Александра Лукашенко о посещении Крыма, передает RT. 30 ноября белорусский лидер объявил, что признает Крым территорией Российской Федерации.