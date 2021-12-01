01 декабря 2021

Гинцбург предрек исчезновение дельта-штамма

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Омикрон-штамм может вытеснить дельта-штамм Фото:
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Коронавирус COVID-19

Новый штамм «Омикрон» может оказаться более заразным, чем вариант «дельта» и в будущем возможно вытеснит его. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Возможно, у него [„омикрона“] будет длительный период перехода от стадии заражения к стадии возможных сильных осложнений, то есть инкубационный период у него будет порядка 12-14 дней. Если будет таким образом, он может вытеснить дельта-штамм и проиммунизировать население», — рассказал он ТАСС.

Гинцбург сообщил, что пока рано говорить об окончании пандемии. По его словам, если против нового штамма будут действовать те же вакцины, что и для дельта, в таком случае это «можно приравнять к спасению». В заключении он отметил, что «природа нам не только вредит, но и помогает».

Ранее Александр Гинцбург заявил, что разработка новой версии вакцины против «Омикрона» займет не более десяти дней. По его словам, обычно на создание вакцины уходит около 2,5 месяцев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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