01 декабря 2021

Суд в США прекратил дело экс-акционеров ЮКОСа, судившихся с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие, суд
Апелляционный суд округа Колумбия в США прекратил рассмотрение дела бывших акционеров ЮКОСа Фото:
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Последствия дела ЮКОСа

Апелляционный суд округа Колумбия в США прекратил рассмотрение дела, по которому бывшие акционеры нефтяной компании ЮКОС оспаривали решение о приостановке судебного разбирательства о взыскании с РФ 50 млрд долларов. Постановление размещено в электронной базе суда.

«После рассмотрения ходатайства апеллянтов о прекращении дела по их согласию суд решил удовлетворить ходатайство. Дело прекращено», — говорится в постановлении.

До этого суд нижестоящей инстанции поручил приостановить процесс до 18 ноября 2022 года или до тех пор, пока не будет изучена кассационная жалоба России в Верховном суде Нидерландов в рамках параллельного суда в Гааге. Ранее истцы в США попросили апелляционный суд отклонить дело, ссылаясь на решение Верховного суда Нидерландов: он отменил решение апелляционного суда Гааги о выплате 50 млрд долларов экс-акционерам нефтяной компании.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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