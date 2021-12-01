Суд в США прекратил дело экс-акционеров ЮКОСа, судившихся с РФ

Апелляционный суд округа Колумбия в США прекратил рассмотрение дела, по которому бывшие акционеры нефтяной компании ЮКОС оспаривали решение о приостановке судебного разбирательства о взыскании с РФ 50 млрд долларов. Постановление размещено в электронной базе суда.
«После рассмотрения ходатайства апеллянтов о прекращении дела по их согласию суд решил удовлетворить ходатайство. Дело прекращено», — говорится в постановлении.
До этого суд нижестоящей инстанции поручил приостановить процесс до 18 ноября 2022 года или до тех пор, пока не будет изучена кассационная жалоба России в Верховном суде Нидерландов в рамках параллельного суда в Гааге. Ранее истцы в США попросили апелляционный суд отклонить дело, ссылаясь на решение Верховного суда Нидерландов: он отменил решение апелляционного суда Гааги о выплате 50 млрд долларов экс-акционерам нефтяной компании.
Подписывайтесь на URA.RU в