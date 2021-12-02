Челябинке не выдали QR-код из-за аллергии на вакцину от COVID

Челябинка готова была поставить второй компонент вакцины, несмотря на отек Квинке Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Миасса (Челябинская область) не смогла получить QR-код из-за аллергии на вакцину от коронавируса. После первой дозы у нее начался отек Квинке, поэтому врачи отказались вводить ей препарат повторно. Несмотря на то, что она уже начала процесс вакцинации, женщина не смогла получить QR-код.

«В конце октября в миасской ГБ №1 мне поставили первый компонент прививки „Спутник V“. Через 20 минут у меня случилась аллергическая реакция — отек Квинке. Мне там сразу оказали первую помощь. После этого врач написал медотвод, сказав, что мне нельзя ставить ни одну из прививок, которые есть сейчас. Получается, один компонент у меня поставлен, второй я не могу поставить. QR-код тоже получить не могу. А мне как жить-то с этим?» — цитирует жительницу Миасса Алену портал 74.ру.

По словам женщины, теперь попасть в большинство общественных мест она может только с отрицательным ПЦР-тестом. Алена была готова поставить вторую дозу вакцины и сразу же принять препарат от аллергии, но врачи отказать брать на себя такую ответственность. В министерстве здравоохранения Челябинской области напомнили, что ряд граждан не может поставить прививку из-за медицинских показаний, как бы они этого ни хотели.

Ранее стало известно, что с 1 декабря система QR-кодов начнет действовать в семи регионах России. В их числе Калмыкия, Хабаровский край, Сочи, Орловская, Челябинская и Омская области. Так, в Челябинской области коды будут обязательны при посещении ресторанов. Исключения сделали только для лиц младше 18 лет. Мера также не коснется посетителей столовых на предприятиях, пассажиров и провожающих на вокзалах и в аэропортах, передает телеканал 360.