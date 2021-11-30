В семи регионах России начала действовать система QR-кодов

В ряде регионов России с 1 декабря начинает действовать система QR-кодов: в Калмыкии, Орловской, Челябинской и Омской областях, Хабаровском крае и в Сочи. Об этом сообщили власти регионов.
Система QR-кодов вводится для посещения заведений общественного питания Челябинской области с 1 декабря по 9 января 2022 года. Исключение — лица, не достигшие 18 лет. Помимо этого, с первого дня зимы в регионе вводится обязательная вакцинация от коронавируса среди студентов старше 18 лет и лиц старше 60 лет, сообщают РИА «Новости».
В Калмыкии QR-код понадобится для посещения кафе, музеев, салонов красоты, непродовольственных магазинов площадью более 100 квадратных метров. Ограничения продлятся до 23 января 2022 года. Глава Орловской области ввел региональный QR-код для людей с достаточным титром антител к COVID-19. В Омской области введут проверку QR-кодов только для государственных и муниципальных служащих вплоть до 31 декабря. Нововведение затронет и Хабаровский край, — там необходимо будет предъявить QR-код, документ о вакцинации или ПЦР-тест при вылете в любой из районов края на местных авиалиниях. Кроме того, ограничения затронут здания органов исполнительной власти края, местного самоуправления и законодательной думы региона. В городе Сочи при посещении общественных мест, в том числе, торговых центров и ресторанов, по-прежнему понадобится QR-код, либо справка о перенесенном заболевании, либо медотвод.
Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Кузнецов предложил альтернативу QR-кодам — бесплатное тестирование на коронавирус. Руководство фракции «Справедливая Россия» обратилась с инициативой ввести массовые бесплатные тесты на коронавирус к главе оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой.
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