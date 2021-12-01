01 декабря 2021

Челябинская ЕР повысила статус советнику губернатора

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Областная конференция регионального отделения партии Единая Россия. Челябинск, мякуш владимир
Владимир Мякуш получил два партийных поста Фото:

Президиум челябинского регионального политсовета «Единой России» на заседании 2 декабря принял решение назначить советника губернатора Владимира Мякуша заместителем секретаря политсовета. Мякуш также возглавит кадровую областную партийную комиссию. Об этом URA.RU сообщили участники заседания.

«Эти решения ранее предложил секретарь отделения, губернатор Алексей Текслер. Оба решения были поддержаны», — рассказали участники.

Мякуш стал советником губернатора 22 ноября. До этого он с 2005 года руководил законодательным собранием Челябинской области. Новым спикером ЗСО стал Александр Лазарев, которого Макуш готовил как преемника.

До сентября 2020 года Мякуш уже занимал должность замсекретаря ЕР. Потом отошел от партийных дел, хотя и оставался в составе президиума. По просьбе Текслера, он вновь занялся делами ЕР.

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Президиум челябинского регионального политсовета «Единой России» на заседании 2 декабря принял решение назначить советника губернатора Владимира Мякуша заместителем секретаря политсовета. Мякуш также возглавит кадровую областную партийную комиссию. Об этом URA.RU сообщили участники заседания. «Эти решения ранее предложил секретарь отделения, губернатор Алексей Текслер. Оба решения были поддержаны», — рассказали участники. Мякуш стал советником губернатора 22 ноября. До этого он с 2005 года руководил законодательным собранием Челябинской области. Новым спикером ЗСО стал Александр Лазарев, которого Макуш готовил как преемника. До сентября 2020 года Мякуш уже занимал должность замсекретаря ЕР. Потом отошел от партийных дел, хотя и оставался в составе президиума. По просьбе Текслера, он вновь занялся делами ЕР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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