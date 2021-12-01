Челябинская ЕР повысила статус советнику губернатора

Президиум челябинского регионального политсовета «Единой России» на заседании 2 декабря принял решение назначить советника губернатора Владимира Мякуша заместителем секретаря политсовета. Мякуш также возглавит кадровую областную партийную комиссию. Об этом URA.RU сообщили участники заседания.
«Эти решения ранее предложил секретарь отделения, губернатор Алексей Текслер. Оба решения были поддержаны», — рассказали участники.
Мякуш стал советником губернатора 22 ноября. До этого он с 2005 года руководил законодательным собранием Челябинской области. Новым спикером ЗСО стал Александр Лазарев, которого Макуш готовил как преемника.
До сентября 2020 года Мякуш уже занимал должность замсекретаря ЕР. Потом отошел от партийных дел, хотя и оставался в составе президиума. По просьбе Текслера, он вновь занялся делами ЕР.
Президиум челябинского регионального политсовета «Единой России» на заседании 2 декабря принял решение назначить советника губернатора Владимира Мякуша заместителем секретаря политсовета. Мякуш также возглавит кадровую областную партийную комиссию. Об этом URA.RU сообщили участники заседания. «Эти решения ранее предложил секретарь отделения, губернатор Алексей Текслер. Оба решения были поддержаны», — рассказали участники. Мякуш стал советником губернатора 22 ноября. До этого он с 2005 года руководил законодательным собранием Челябинской области. Новым спикером ЗСО стал Александр Лазарев, которого Макуш готовил как преемника. До сентября 2020 года Мякуш уже занимал должность замсекретаря ЕР. Потом отошел от партийных дел, хотя и оставался в составе президиума. По просьбе Текслера, он вновь занялся делами ЕР.