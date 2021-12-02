Федеральный чиновник стал участником коррупционного скандала ЯНАО

02 декабря 2021 в 12:59 Размер текста - 17 +

Московский чиновник получил 1,7 млн рублей и 11 тыс. долларов за изготовление поддельных документов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале Правоохранители в ходе расследования громкого уголовного дела о хищении бюджетных средств при реализации нацпроекта в ЯНАО выявили факт взяточничества. Как сообщили URA.RU в прокуратуре ЯНАО, фигурантом стал заведующий отделом «Российского федерального центра судебной экспертизы». «Заведующий отделом судебной строительной и пожарно-технической экспертизы филиала по Московской области ФБУ „Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ“ обвиняется в получении взятки. Совершенное преступление выявлено в ходе расследования уголовного дела о хищении должностными лицами администрации Надымского района бюджетных средств», — говорится в сообщении прокуратуры. Весной 2020 года фигурант коррупционного дела в ЯНАО, номинальный директор ООО «Экспертгрупп», заплатил должностному лицу 1,7 млн рублей и 11 тыс. долларов за изготовление поддельной строительно-технической экспертизы. Обвиняемый не смог закончить работу над подложным документом из-за возбуждения в отношении него уголовного дела. «Обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении. С целью обеспечения будущих имущественных взысканий наложены аресты на 1,927 млн рублей и 2 650 долларов США, обнаруженных в ходе обыска в его жилище, а также оформленный на жену автомобиль Infiniti Q II», — добавляет прокуратура. Уголовное дело передано для рассмотрения в Истринский городской суд Московской области. Судить за взятку будут только заведующего отделом «Российского федерального центра судебной экспертизы», а в отношении номинального директора ООО «Экспертгрупп» по данному делу прекратили уголовное расследование, в связи с помощью в раскрытии преступления. Ранее URA.RU сообщало, что городской суд Салехарда заключил под стражу руководителя ООО «Экспертгрупп» Ирину Гукову. Ее обвиняют в пособничестве при хищении 29 млн рублей из бюджета, выделенных на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Правоохранители в ходе расследования громкого уголовного дела о хищении бюджетных средств при реализации нацпроекта в ЯНАО выявили факт взяточничества. Как сообщили URA.RU в прокуратуре ЯНАО, фигурантом стал заведующий отделом «Российского федерального центра судебной экспертизы». «Заведующий отделом судебной строительной и пожарно-технической экспертизы филиала по Московской области ФБУ „Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ“ обвиняется в получении взятки. Совершенное преступление выявлено в ходе расследования уголовного дела о хищении должностными лицами администрации Надымского района бюджетных средств», — говорится в сообщении прокуратуры. Весной 2020 года фигурант коррупционного дела в ЯНАО, номинальный директор ООО «Экспертгрупп», заплатил должностному лицу 1,7 млн рублей и 11 тыс. долларов за изготовление поддельной строительно-технической экспертизы. Обвиняемый не смог закончить работу над подложным документом из-за возбуждения в отношении него уголовного дела. «Обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении. С целью обеспечения будущих имущественных взысканий наложены аресты на 1,927 млн рублей и 2 650 долларов США, обнаруженных в ходе обыска в его жилище, а также оформленный на жену автомобиль Infiniti Q II», — добавляет прокуратура. Уголовное дело передано для рассмотрения в Истринский городской суд Московской области. Судить за взятку будут только заведующего отделом «Российского федерального центра судебной экспертизы», а в отношении номинального директора ООО «Экспертгрупп» по данному делу прекратили уголовное расследование, в связи с помощью в раскрытии преступления. Ранее URA.RU сообщало, что городской суд Салехарда заключил под стражу руководителя ООО «Экспертгрупп» Ирину Гукову. Ее обвиняют в пособничестве при хищении 29 млн рублей из бюджета, выделенных на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда».