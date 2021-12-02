Red Wings приостановила полеты из Тобольска в Екатеринбург

02 декабря 2021 в 14:09 Размер текста - 17 +

В авиакомпании решение об отмене полетов объяснили пандемией и низким спросом на билеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания Red Wings до конца года приостановила вылеты из тобольского аэропорта «Ремезов» в Екатеринбург. Все запланированные по этому направлению на декабрь рейсы, за исключением 30-го числа, отменены. Информация об этом указана на официальном сайте аэропорта Тобольска. «Рейс WZ-1656 с вылетом 2 декабря в 10:45 отменен», — указано на онлайн-табло аэропорта «Ремезов». На официальном сайте авиакомпании говорится, что следующие вылеты Red Wings по маршруту Тобольск—Екатеринбург состоятся 30 декабря 2021 года и 3 января 2022 года. Иные даты для онлайн-бронирования билетов недоступны. В пресс-службе авиакомпании Red Wings URA.RU сообщили, что рейсы были приостановлены из-за пандемии и низкого спроса на билеты среди пассажиров. «Мы по-прежнему считаем Тобольск интересным и перспективным направлением, однако сочли нецелесообразным сохранять рейсы на период сниженной туристической активности и серьезных антиковидных ограничений», — пояснили там URA.RU. Как ранее указывало URA.RU, в сентябре была открыта продажа авиабилетов по маршруту Тобольск—Екатеринбург на рейсы, выполняемые компанией Red Wings. Планировалось, что рейсы станут регулярными и будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и четвергам. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Авиакомпания Red Wings до конца года приостановила вылеты из тобольского аэропорта «Ремезов» в Екатеринбург. Все запланированные по этому направлению на декабрь рейсы, за исключением 30-го числа, отменены. Информация об этом указана на официальном сайте аэропорта Тобольска. «Рейс WZ-1656 с вылетом 2 декабря в 10:45 отменен», — указано на онлайн-табло аэропорта «Ремезов». На официальном сайте авиакомпании говорится, что следующие вылеты Red Wings по маршруту Тобольск—Екатеринбург состоятся 30 декабря 2021 года и 3 января 2022 года. Иные даты для онлайн-бронирования билетов недоступны. В пресс-службе авиакомпании Red Wings URA.RU сообщили, что рейсы были приостановлены из-за пандемии и низкого спроса на билеты среди пассажиров. «Мы по-прежнему считаем Тобольск интересным и перспективным направлением, однако сочли нецелесообразным сохранять рейсы на период сниженной туристической активности и серьезных антиковидных ограничений», — пояснили там URA.RU. Как ранее указывало URA.RU, в сентябре была открыта продажа авиабилетов по маршруту Тобольск—Екатеринбург на рейсы, выполняемые компанией Red Wings. Планировалось, что рейсы станут регулярными и будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и четвергам.