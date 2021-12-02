Red Wings приостановила полеты из Тобольска в Екатеринбург

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Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, ред вингс, авиакомпания red wings
В авиакомпании решение об отмене полетов объяснили пандемией и низким спросом на билеты Фото:

Авиакомпания Red Wings до конца года приостановила вылеты из тобольского аэропорта «Ремезов» в Екатеринбург. Все запланированные по этому направлению на декабрь рейсы, за исключением 30-го числа, отменены. Информация об этом указана на официальном сайте аэропорта Тобольска.

«Рейс WZ-1656 с вылетом 2 декабря в 10:45 отменен», — указано на онлайн-табло аэропорта «Ремезов». На официальном сайте авиакомпании говорится, что следующие вылеты Red Wings по маршруту Тобольск—Екатеринбург состоятся 30 декабря 2021 года и 3 января 2022 года. Иные даты для онлайн-бронирования билетов недоступны.

В пресс-службе авиакомпании Red Wings URA.RU сообщили, что рейсы были приостановлены из-за пандемии и низкого спроса на билеты среди пассажиров. «Мы по-прежнему считаем Тобольск интересным и перспективным направлением, однако сочли нецелесообразным сохранять рейсы на период сниженной туристической активности и серьезных антиковидных ограничений», — пояснили там URA.RU.

Как ранее указывало URA.RU, в сентябре была открыта продажа авиабилетов по маршруту Тобольск—Екатеринбург на рейсы, выполняемые компанией Red Wings. Планировалось, что рейсы станут регулярными и будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и четвергам.

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Авиакомпания Red Wings до конца года приостановила вылеты из тобольского аэропорта «Ремезов» в Екатеринбург. Все запланированные по этому направлению на декабрь рейсы, за исключением 30-го числа, отменены. Информация об этом указана на официальном сайте аэропорта Тобольска. «Рейс WZ-1656 с вылетом 2 декабря в 10:45 отменен», — указано на онлайн-табло аэропорта «Ремезов». На официальном сайте авиакомпании говорится, что следующие вылеты Red Wings по маршруту Тобольск—Екатеринбург состоятся 30 декабря 2021 года и 3 января 2022 года. Иные даты для онлайн-бронирования билетов недоступны. В пресс-службе авиакомпании Red Wings URA.RU сообщили, что рейсы были приостановлены из-за пандемии и низкого спроса на билеты среди пассажиров. «Мы по-прежнему считаем Тобольск интересным и перспективным направлением, однако сочли нецелесообразным сохранять рейсы на период сниженной туристической активности и серьезных антиковидных ограничений», — пояснили там URA.RU. Как ранее указывало URA.RU, в сентябре была открыта продажа авиабилетов по маршруту Тобольск—Екатеринбург на рейсы, выполняемые компанией Red Wings. Планировалось, что рейсы станут регулярными и будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и четвергам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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