Минздрав РФ изменил срок действия QR-кодов

Решение о продлении сертификатов вакцинации от коронавируса принято в Минздраве Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Срок действия QR-кодов для переболевших коронавирусной инфекцией стал больше. Такой информацией поделились в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.

«Решения о продлении сертификатов вакцинации от ковида до года приняты, идет продление оформленных ранее документов. Все новые сертификаты о перенесенном ковиде оформляются уже на год», — отметили в ведомстве, слова помощника главы Минздрава передает ТАСС.

О том, что срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 продлят до одного года, в конце ноября заявила вице-премьер Татьяна Голикова, напоминает «Царьград». В свою очередь, власти сразу нескольких регионов России расширили сферу действия QR-кодов с 1 декабря, уточняет «Федеральное агентство новостей». В список вошли Калмыкия, Орловская, Челябинская и Омская области, Хабаровский край и Сочи.