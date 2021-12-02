Минздрав РФ изменил срок действия QR-кодов

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Проверка QR кодов. Екатеринбург, проверка qr-кода, проверка куаркода
Решение о продлении сертификатов вакцинации от коронавируса принято в Минздраве Фото:
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Срок действия QR-кодов для переболевших коронавирусной инфекцией стал больше. Такой информацией поделились в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.

«Решения о продлении сертификатов вакцинации от ковида до года приняты, идет продление оформленных ранее документов. Все новые сертификаты о перенесенном ковиде оформляются уже на год», — отметили в ведомстве, слова помощника главы Минздрава передает ТАСС.

О том, что срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 продлят до одного года, в конце ноября заявила вице-премьер Татьяна Голикова, напоминает «Царьград». В свою очередь, власти сразу нескольких регионов России расширили сферу действия QR-кодов с 1 декабря, уточняет «Федеральное агентство новостей». В список вошли Калмыкия, Орловская, Челябинская и Омская области, Хабаровский край и Сочи.

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Срок действия QR-кодов для переболевших коронавирусной инфекцией стал больше. Такой информацией поделились в Министерстве здравоохранения Российской Федерации. «Решения о продлении сертификатов вакцинации от ковида до года приняты, идет продление оформленных ранее документов. Все новые сертификаты о перенесенном ковиде оформляются уже на год», — отметили в ведомстве, слова помощника главы Минздрава передает ТАСС. О том, что срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 продлят до одного года, в конце ноября заявила вице-премьер Татьяна Голикова, напоминает «Царьград». В свою очередь, власти сразу нескольких регионов России расширили сферу действия QR-кодов с 1 декабря, уточняет «Федеральное агентство новостей». В список вошли Калмыкия, Орловская, Челябинская и Омская области, Хабаровский край и Сочи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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