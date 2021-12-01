В «Яндексе» открестились от забастовки таксистов в ЯНАО. «Обратитесь в ГИБДД»

02 декабря 2021 в 16:56 Размер текста - 17 +

Обращений в ГИБДД в связи с акцией водителей не поступало Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Представители компании «Яндекс» не будут принимать никаких мер в связи с акцией протеста, проведенной таксистами в Новом Уренгое (ЯНАО). Согласно записи, распространенной местным телеканалом «Импульс», сотрудник компании признается, что не будет передавать информацию руководству и советует обращаться в ГИБДД. «Обратитесь, пожалуйста в ГИБДД. Я не могу передать информацию коллегам, поскольку мы не являемся работодателями. Вам нужно обращаться в ГИБДД, больше ничего не могу предложить», — прокомментировал журналистам представитель «Яндекса». Ранее URA.RU рассказывало, что таксисты Нового Уренгоя, недовольные тарифной политикой корпорации, устроили «собрание», которое сами называли «забастовкой». При этом, по данным «Яндекса», средний доход водителей в Новом Уренгое вырос на 10% за последний год. В «Яндексе» отметили, что никакой информации о водителях и парках-партнерах, недовольных условиями работы, не поступало. В ОГИБДД по ЯНАО корреспонденту URA.RU также сообщили, что никаких обращений по факту акции таксистов не было. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Представители компании «Яндекс» не будут принимать никаких мер в связи с акцией протеста, проведенной таксистами в Новом Уренгое (ЯНАО). Согласно записи, распространенной местным телеканалом «Импульс», сотрудник компании признается, что не будет передавать информацию руководству и советует обращаться в ГИБДД. «Обратитесь, пожалуйста в ГИБДД. Я не могу передать информацию коллегам, поскольку мы не являемся работодателями. Вам нужно обращаться в ГИБДД, больше ничего не могу предложить», — прокомментировал журналистам представитель «Яндекса». Ранее URA.RU рассказывало, что таксисты Нового Уренгоя, недовольные тарифной политикой корпорации, устроили «собрание», которое сами называли «забастовкой». При этом, по данным «Яндекса», средний доход водителей в Новом Уренгое вырос на 10% за последний год. В «Яндексе» отметили, что никакой информации о водителях и парках-партнерах, недовольных условиями работы, не поступало. В ОГИБДД по ЯНАО корреспонденту URA.RU также сообщили, что никаких обращений по факту акции таксистов не было.