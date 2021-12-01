01 декабря 2021
30 ноября 2021

В «Яндексе» открестились от забастовки таксистов в ЯНАО. «Обратитесь в ГИБДД»

© Служба новостей «URA.RU»
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Обращений в ГИБДД в связи с акцией водителей не поступало Фото:

Представители компании «Яндекс» не будут принимать никаких мер в связи с акцией протеста, проведенной таксистами в Новом Уренгое (ЯНАО). Согласно записи, распространенной местным телеканалом «Импульс», сотрудник компании признается, что не будет передавать информацию руководству и советует обращаться в ГИБДД.

«Обратитесь, пожалуйста в ГИБДД. Я не могу передать информацию коллегам, поскольку мы не являемся работодателями. Вам нужно обращаться в ГИБДД, больше ничего не могу предложить», — прокомментировал журналистам представитель «Яндекса».

Ранее URA.RU рассказывало, что таксисты Нового Уренгоя, недовольные тарифной политикой корпорации, устроили «собрание», которое сами называли «забастовкой». При этом, по данным «Яндекса», средний доход водителей в Новом Уренгое вырос на 10% за последний год.

В «Яндексе» отметили, что никакой информации о водителях и парках-партнерах, недовольных условиями работы, не поступало. В ОГИБДД по ЯНАО корреспонденту URA.RU также сообщили, что никаких обращений по факту акции таксистов не было.

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Представители компании «Яндекс» не будут принимать никаких мер в связи с акцией протеста, проведенной таксистами в Новом Уренгое (ЯНАО). Согласно записи, распространенной местным телеканалом «Импульс», сотрудник компании признается, что не будет передавать информацию руководству и советует обращаться в ГИБДД. «Обратитесь, пожалуйста в ГИБДД. Я не могу передать информацию коллегам, поскольку мы не являемся работодателями. Вам нужно обращаться в ГИБДД, больше ничего не могу предложить», — прокомментировал журналистам представитель «Яндекса». Ранее URA.RU рассказывало, что таксисты Нового Уренгоя, недовольные тарифной политикой корпорации, устроили «собрание», которое сами называли «забастовкой». При этом, по данным «Яндекса», средний доход водителей в Новом Уренгое вырос на 10% за последний год. В «Яндексе» отметили, что никакой информации о водителях и парках-партнерах, недовольных условиями работы, не поступало. В ОГИБДД по ЯНАО корреспонденту URA.RU также сообщили, что никаких обращений по факту акции таксистов не было.
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