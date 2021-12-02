Специалисты указали на проблему с младенцами из-за COVID

03 декабря 2021 в 01:03 Размер текста - 17 +

У кормящих мам молоко может исчезнуть из-за стресса и высокой температуры при COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Молоко у кормящей женщины может исчезнуть в случае тяжелой формы COVID-19 или гриппа, резкого стресса в пандемию или попадания кишечной инфекции. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член Ассоциации консультантов по естественному вскармливанию Анна Заговорина. «Бывает снижение молока во время COVID-19, но потом все восстанавливается. Если мама тяжело заболеет гриппом, будет то же самое. Но заболеть нужно именно тяжело, с высоким подъемом температуры на дней 5-6, обезвоживанием. Также провоцирующим фактором могут стать кишечные инфекции, за счет обезвоживания. Снижение молока наблюдается и при стрессе», — перечислила Анна Заговорина. В беседе с URA.RU врач гинеколог-эндокринолог, главный врач клиники, профессор Ирина Филатова согласилась, что высокая температура может стать проблемой для кормящих мам. «При высокой температуре молоко может перегореть. К пониженной лактации либо вообще к ее прекращению может привести любой стресс, так как начинает вырабатываться много кортизола, плюс, измененный гормональный фон», — объяснила она. Врач добавила, что при помощи специалистов уровень лактации можно восстановить. Ранее главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников заявил, что вакцинация не является препятствием для планирования беременности. Кормить грудью ребенка мама может даже при COVID-19, если она не находится в острой фазе заболевания. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Молоко у кормящей женщины может исчезнуть в случае тяжелой формы COVID-19 или гриппа, резкого стресса в пандемию или попадания кишечной инфекции. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член Ассоциации консультантов по естественному вскармливанию Анна Заговорина. «Бывает снижение молока во время COVID-19, но потом все восстанавливается. Если мама тяжело заболеет гриппом, будет то же самое. Но заболеть нужно именно тяжело, с высоким подъемом температуры на дней 5-6, обезвоживанием. Также провоцирующим фактором могут стать кишечные инфекции, за счет обезвоживания. Снижение молока наблюдается и при стрессе», — перечислила Анна Заговорина. В беседе с URA.RU врач гинеколог-эндокринолог, главный врач клиники, профессор Ирина Филатова согласилась, что высокая температура может стать проблемой для кормящих мам. «При высокой температуре молоко может перегореть. К пониженной лактации либо вообще к ее прекращению может привести любой стресс, так как начинает вырабатываться много кортизола, плюс, измененный гормональный фон», — объяснила она. Врач добавила, что при помощи специалистов уровень лактации можно восстановить. Ранее главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников заявил, что вакцинация не является препятствием для планирования беременности. Кормить грудью ребенка мама может даже при COVID-19, если она не находится в острой фазе заболевания.