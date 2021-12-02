Лавров назвал единственный способ помирить Россию и США

02 декабря 2021 в 19:33 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров указал, что каждое государство может выбрать способы обеспечения своей безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Россия не хочет конфликтовать с другими странами и надеется на скорое решение проблем в отношениях с США и Украиной. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Единственный выход из нынешнего кризисного состояния (оно действительно напряженное) заключается в поиске баланса интересов. При всех различиях необходимо, чтобы Россия и США осуществляли ответственный подход, осознавая значение наших государств для глобальной стабильности и безопасности», — приводятся его слова на официальном сайте ведомства. Лавров также подчеркнул, что российская сторона хочет урегулировать украинский кризис и не хочет конфликтовать. При этом он указал, что каждое государство может выбрать способы обеспечения своих законных интересов в области безопасности. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко признал полуостров Крым частью России, напоминает «Национальная служба новостей». После этого госсекретарь США Блинкен заявил, что белорусский лидер своими заявлениями пытается отвлечь внимание от действий России у границы с Украиной. Кроме того, США выразили обеспокоенность планами Лукашенко посетить Крым, передает MK.RU . Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия не хочет конфликтовать с другими странами и надеется на скорое решение проблем в отношениях с США и Украиной. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Единственный выход из нынешнего кризисного состояния (оно действительно напряженное) заключается в поиске баланса интересов. При всех различиях необходимо, чтобы Россия и США осуществляли ответственный подход, осознавая значение наших государств для глобальной стабильности и безопасности», — приводятся его слова на официальном сайте ведомства. Лавров также подчеркнул, что российская сторона хочет урегулировать украинский кризис и не хочет конфликтовать. При этом он указал, что каждое государство может выбрать способы обеспечения своих законных интересов в области безопасности. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко признал полуостров Крым частью России, напоминает «Национальная служба новостей». После этого госсекретарь США Блинкен заявил, что белорусский лидер своими заявлениями пытается отвлечь внимание от действий России у границы с Украиной. Кроме того, США выразили обеспокоенность планами Лукашенко посетить Крым, передает MK.RU.