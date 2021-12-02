Тесака обвинили в убийствах посмертно

03 декабря 2021 в 01:12 Размер текста - 17 +

Тесак юридически будет считаться посмертно обвиняемым Фото: Максим Серков © URA.RU Националист Максим Марцинкевич (Тесак) будет считаться посмертно обвиняемым, а затем заочно подсудимым во время судебных разбирательств. Об этом заявил адвокат покойного Алексей Михальчик. «Максим будет юридически считаться посмертно обвиняемым и потом заочно подсудимым, а прокурор будет доказывать его виновность», — заявил Михальчик в разговоре с РЕН-ТВ. Адвокат пояснил, что если бы отец Марцинкевича согласился с прекращением дела в связи со смертью подсудимого, Тесака бы обвинили в совершении убийств, в которых Максим признавался сам. Ранее сообщалось, что отец Тесака попросил продолжать уголовное дело против сына. Максим Марцинкевич оформил девять явок с повинной перед смертью. Его будут судить за преступления, в которых он признался, в частности за двойное убийство. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Националист Максим Марцинкевич (Тесак) будет считаться посмертно обвиняемым, а затем заочно подсудимым во время судебных разбирательств. Об этом заявил адвокат покойного Алексей Михальчик. «Максим будет юридически считаться посмертно обвиняемым и потом заочно подсудимым, а прокурор будет доказывать его виновность», — заявил Михальчик в разговоре с РЕН-ТВ. Адвокат пояснил, что если бы отец Марцинкевича согласился с прекращением дела в связи со смертью подсудимого, Тесака бы обвинили в совершении убийств, в которых Максим признавался сам. Ранее сообщалось, что отец Тесака попросил продолжать уголовное дело против сына. Максим Марцинкевич оформил девять явок с повинной перед смертью. Его будут судить за преступления, в которых он признался, в частности за двойное убийство.