Тесака обвинили в убийствах посмертно

Националист Максим Марцинкевич (Тесак) будет считаться посмертно обвиняемым, а затем заочно подсудимым во время судебных разбирательств. Об этом заявил адвокат покойного Алексей Михальчик.
«Максим будет юридически считаться посмертно обвиняемым и потом заочно подсудимым, а прокурор будет доказывать его виновность», — заявил Михальчик в разговоре с РЕН-ТВ. Адвокат пояснил, что если бы отец Марцинкевича согласился с прекращением дела в связи со смертью подсудимого, Тесака бы обвинили в совершении убийств, в которых Максим признавался сам.
Ранее сообщалось, что отец Тесака попросил продолжать уголовное дело против сына. Максим Марцинкевич оформил девять явок с повинной перед смертью. Его будут судить за преступления, в которых он признался, в частности за двойное убийство.
Националист Максим Марцинкевич (Тесак) будет считаться посмертно обвиняемым, а затем заочно подсудимым во время судебных разбирательств. Об этом заявил адвокат покойного Алексей Михальчик. «Максим будет юридически считаться посмертно обвиняемым и потом заочно подсудимым, а прокурор будет доказывать его виновность», — заявил Михальчик в разговоре с РЕН-ТВ. Адвокат пояснил, что если бы отец Марцинкевича согласился с прекращением дела в связи со смертью подсудимого, Тесака бы обвинили в совершении убийств, в которых Максим признавался сам. Ранее сообщалось, что отец Тесака попросил продолжать уголовное дело против сына. Максим Марцинкевич оформил девять явок с повинной перед смертью. Его будут судить за преступления, в которых он признался, в частности за двойное убийство.