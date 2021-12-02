В ЯНАО пенсионерка отдала мошенникам 7 миллионов на криптовалюту

Жительница Салехарда поверила мошенникам и отдала 7 млн рублей для инвестиций в криптовалюту. Об этом сообщается на официальном сайте УМВД РФ по ЯНАО.
«30 ноября 2021 года в дежурную часть ОМВД России по г. Салехарду обратилась 60-летняя жительница окружной столицы с заявлением о том, что неустановленное лицо под предлогом инвестирования завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме 7 млн 14 тысяч рублей», — говорится в сообщении УМВД. Пенсионерка нашла рекламу об инвестициях и связалась по указанному номеру телефона.
Мошенники убедили ее перевести деньги на свои счета под предлогом инвестиций в криптовалюту. Возбуждено уголовное дело.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году жители ЯНАО отдали 206 млн рублей мошенникам. Как сообщает полиция, за этот год было зарегистрировано 1 776 преступлений на территории региона.
Жительница Салехарда поверила мошенникам и отдала 7 млн рублей для инвестиций в криптовалюту. Об этом сообщается на официальном сайте УМВД РФ по ЯНАО. «30 ноября 2021 года в дежурную часть ОМВД России по г. Салехарду обратилась 60-летняя жительница окружной столицы с заявлением о том, что неустановленное лицо под предлогом инвестирования завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме 7 млн 14 тысяч рублей», — говорится в сообщении УМВД. Пенсионерка нашла рекламу об инвестициях и связалась по указанному номеру телефона. Мошенники убедили ее перевести деньги на свои счета под предлогом инвестиций в криптовалюту. Возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году жители ЯНАО отдали 206 млн рублей мошенникам. Как сообщает полиция, за этот год было зарегистрировано 1 776 преступлений на территории региона.