02 декабря 2021
01 декабря 2021

В ЯНАО пенсионерка отдала мошенникам 7 миллионов на криптовалюту

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, купюра, взятка, деньги
Пенсионерка из Салехарда отдала 7 млн рублей мошенникам Фото:

Жительница Салехарда поверила мошенникам и отдала 7 млн рублей для инвестиций в криптовалюту. Об этом сообщается на официальном сайте УМВД РФ по ЯНАО.

«30 ноября 2021 года в дежурную часть ОМВД России по г. Салехарду обратилась 60-летняя жительница окружной столицы с заявлением о том, что неустановленное лицо под предлогом инвестирования завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме 7 млн 14 тысяч рублей», — говорится в сообщении УМВД. Пенсионерка нашла рекламу об инвестициях и связалась по указанному номеру телефона.

Мошенники убедили ее перевести деньги на свои счета под предлогом инвестиций в криптовалюту. Возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году жители ЯНАО отдали 206 млн рублей мошенникам. Как сообщает полиция, за этот год было зарегистрировано 1 776 преступлений на территории региона.

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Жительница Салехарда поверила мошенникам и отдала 7 млн рублей для инвестиций в криптовалюту. Об этом сообщается на официальном сайте УМВД РФ по ЯНАО. «30 ноября 2021 года в дежурную часть ОМВД России по г. Салехарду обратилась 60-летняя жительница окружной столицы с заявлением о том, что неустановленное лицо под предлогом инвестирования завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме 7 млн 14 тысяч рублей», — говорится в сообщении УМВД. Пенсионерка нашла рекламу об инвестициях и связалась по указанному номеру телефона. Мошенники убедили ее перевести деньги на свои счета под предлогом инвестиций в криптовалюту. Возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году жители ЯНАО отдали 206 млн рублей мошенникам. Как сообщает полиция, за этот год было зарегистрировано 1 776 преступлений на территории региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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