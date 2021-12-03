Бойца ММА задержали за опасную езду в Москве

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Виды Москвы, полиция, дорожно патрульная служба, дпс, проверка на дорогах, проверка документов, план перехват
Бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева задержали за опасную езду по МКАД Фото:

Известного бойца ММА и блогера (415 тысяч подписчиков в Instagram) Чоршанбе Чоршанбиева задержали за гонки по Лефортовскому тоннелю и езду без прав. Также у бойца не оказалось при себе полиса ОСАГО.

«26-летнего Чоршанбе задержали, когда он ехал по МКАДу, и доставили в отдел. Оказалось, что с собой у него не было прав российского образца, а также страховки ОСАГО», — сообщает telegram-канал Baza.

В полиции Чоршанбиев рассказал, что иногда он «сам себя провоцирует на нарушение правил ПДД». «Тойоту Камри» бойца отправили на спецстоянку.

Ранее в массовом ДТП на Кутузовском проспекте погиб блогер Саид Губденский. Его автомобиль BMW врезался в Mercedes, который принадлежит бизнесмену из списка Forbes Ратмиру Тимашеву. Также другой боец ММА, брат известного бойца Хабиба Нурмагомедова Усман оказался вовлечен в громкое ДТП. По предварительным данным, он находился в машине, наехавшей на полицейского.

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Известного бойца ММА и блогера (415 тысяч подписчиков в Instagram) Чоршанбе Чоршанбиева задержали за гонки по Лефортовскому тоннелю и езду без прав. Также у бойца не оказалось при себе полиса ОСАГО. «26-летнего Чоршанбе задержали, когда он ехал по МКАДу, и доставили в отдел. Оказалось, что с собой у него не было прав российского образца, а также страховки ОСАГО», — сообщает telegram-канал Baza. В полиции Чоршанбиев рассказал, что иногда он «сам себя провоцирует на нарушение правил ПДД». «Тойоту Камри» бойца отправили на спецстоянку. Ранее в массовом ДТП на Кутузовском проспекте погиб блогер Саид Губденский. Его автомобиль BMW врезался в Mercedes, который принадлежит бизнесмену из списка Forbes Ратмиру Тимашеву. Также другой боец ММА, брат известного бойца Хабиба Нурмагомедова Усман оказался вовлечен в громкое ДТП. По предварительным данным, он находился в машине, наехавшей на полицейского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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