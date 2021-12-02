Решение передать мандат экс-спикера ЗСО Сергею Таскаеву принимал губернатор (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Избирательная комиссия Челябинской области 3 декабря передала вакантный мандат депутата ЗСО ректору Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Сергею Таскаеву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

«Мандат был освобожден в связи с досрочным прекращением полномочий депутата ЗСО Владимира Мякуша, избранного в составе списка кандидатов от „Единой России“. Мандат депутата седьмого созыва был передан Сергею Таскаеву», — заявили в пресс-службе.

В ходе передачи депутатских полномочий председатель избиркома Сергей Обертас вручил Таскаеву удостоверение депутата. Решение о передаче депутатский мандат экс-спикера ЗСО ректору ЧелГУ было ранее принято на заседании президиума регионального политсовета ЕР. Его озвучил губернатор Алексей Текслер как лидер регионального отделения партии.

Президиум партии также принял решение назначить советника губернатора Мякуша заместителем секретаря политсовета. Дополнительно Мякуш возглавил кадровую областную партийную комиссию. Новым спикером ЗСО стал Александр Лазарев, которого Макуш готовил как преемника.

Сергей Таскаев держит в руках новое удостоверение депутата ЗСО Фото: пресс-служба облизбиркома