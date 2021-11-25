Мандат экс-спикера челябинского заксобрания Мякуша получит ректор

Губернатор Алексей Текслер (справа) решил передать мандат ЗСО Сергею Таскаеву (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутатский мандат экс-спикера заксобрания Челябинской области Владимира Мякуша получит ректор Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Сергей Таскаев. Соответствующее решение приняли 25 ноября, сообщили URA.RU в региональном отделении «Единой России».

«Решение принято на заседании президиума регионального политсовета ЕР. Его озвучил губернатор Алексей Текслер в качестве лидера регионального отделения партии», — пояснили URA.RU в реготделении партии.

На выборах Мякуш входил в первую тройку избирательного списка, поэтому его мандат допустимо было отдать любому другому кандидату без дополнительных процедур. Из уже называвшихся агентством персон выбор был сделан в пользу Таскаева.

Мякуш руководил областным парламентом с 2005 года, покинуть должность и сдать депутатский мандат он решил 10 ноября. Сейчас он занял пост советника губернатора области. В качестве председателя ЗСО его сменил Александр Лазарев.