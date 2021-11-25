25 ноября 2021

Мандат экс-спикера челябинского заксобрания Мякуша получит ректор

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера по дорогам и объектам Челябинска. Челябинск, таскаев сергей
Губернатор Алексей Текслер (справа) решил передать мандат ЗСО Сергею Таскаеву (слева) Фото:

Депутатский мандат экс-спикера заксобрания Челябинской области Владимира Мякуша получит ректор Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Сергей Таскаев. Соответствующее решение приняли 25 ноября, сообщили URA.RU в региональном отделении «Единой России».

«Решение принято на заседании президиума регионального политсовета ЕР. Его озвучил губернатор Алексей Текслер в качестве лидера регионального отделения партии», — пояснили URA.RU в реготделении партии.

На выборах Мякуш входил в первую тройку избирательного списка, поэтому его мандат допустимо было отдать любому другому кандидату без дополнительных процедур. Из уже называвшихся агентством персон выбор был сделан в пользу Таскаева.

Мякуш руководил областным парламентом с 2005 года, покинуть должность и сдать депутатский мандат он решил 10 ноября. Сейчас он занял пост советника губернатора области. В качестве председателя ЗСО его сменил Александр Лазарев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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