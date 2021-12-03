В России переоформляют сертификаты переболевших COVID

Новые сертификаты будут действовать один год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Согласно рекомендации Министерства здравоохранения РФ в России будут переоформлять сертификаты о вакцинации от COVID-19. Теперь они будут действовать один год, сообщили в Минцифры РФ.

«Сертификаты переболевших COVID, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале „Госуслуг“, переоформляются со сроком действия на 1 год, согласно рекомендациям Минздрава России. Переоформление происходит автоматически и будет завершено в ближайшие дни», — сообщает на официальном telegram-канале Минцифры.

Ранее в Минздраве сообщили, что в России изменится срок действия QR-кодов для переболевших коронавирусной инфекцией. Все новые сертификаты о перенесенном ковиде также оформляются уже на год.