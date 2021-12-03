В России переоформляют сертификаты переболевших COVID

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Новые сертификаты будут действовать один год Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Согласно рекомендации Министерства здравоохранения РФ в России будут переоформлять сертификаты о вакцинации от COVID-19. Теперь они будут действовать один год, сообщили в Минцифры РФ.

«Сертификаты переболевших COVID, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале „Госуслуг“, переоформляются со сроком действия на 1 год, согласно рекомендациям Минздрава России. Переоформление происходит автоматически и будет завершено в ближайшие дни», — сообщает на официальном telegram-канале Минцифры.

Ранее в Минздраве сообщили, что в России изменится срок действия QR-кодов для переболевших коронавирусной инфекцией. Все новые сертификаты о перенесенном ковиде также оформляются уже на год.

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Согласно рекомендации Министерства здравоохранения РФ в России будут переоформлять сертификаты о вакцинации от COVID-19. Теперь они будут действовать один год, сообщили в Минцифры РФ. «Сертификаты переболевших COVID, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале „Госуслуг“, переоформляются со сроком действия на 1 год, согласно рекомендациям Минздрава России. Переоформление происходит автоматически и будет завершено в ближайшие дни», — сообщает на официальном telegram-канале Минцифры. Ранее в Минздраве сообщили, что в России изменится срок действия QR-кодов для переболевших коронавирусной инфекцией. Все новые сертификаты о перенесенном ковиде также оформляются уже на год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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