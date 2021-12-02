В Перми чиновники не торопятся разрешать митинг против QR-кодов

03 декабря 2021 в 13:26 Размер текста - 17 +

В Перми власти не спешат с ответом организаторам митинга против QR-кодов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды В Перми активисты подали уведомления о проведении пикетов и митинга против QR-кодов и принудительной вакцинации. Акции, по их планам, должны состояться 14 и 29 декабря, а также 11 января, но власти с ответом не спешат. Как рассказала URA.RU член оргкомитета Наталья Никитина, из-за пандемии публичные акции нужно согласовывать не только с городскими властями, но с администрацией губернатора и управлением Роспотребнадзора. «Нам сказали [в Роспотребнадзоре], что ответ будет именно письменный по почте. Они не торопятся [с ответом], нам дали понять, что [ответят] в течение месяца. Мы должны, по их словам, понимать, что у них загруженность и так далее. Так что, дай бог, месяц пройдет, и мы чего-то дождемся», — говорит Никитина. Уведомления активисты подавали 22 ноября, у чиновников есть 30 дней на ответ. Таким образом, пикет на 29 декабря и митинг на 11 января они могут согласовать. В Пермском крае без QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, нельзя посещать торговые центры и массовые мероприятия. Глава регионального управления Роспотребнадзора также подписал постановление, обязывающее предприятия вакцинировать минимум 80% сотрудников, а непривитых отстранить от работы. Далеко не все компании выполнили это распоряжение. Решения властей активисты оспаривают в суде и прокуратуре. Накануне около сотни сотрудников пермского завода «Машиностроитель» не пустили на работу из-за отсутствия QR-кода, они готовят коллективный иск в суд. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Перми активисты подали уведомления о проведении пикетов и митинга против QR-кодов и принудительной вакцинации. Акции, по их планам, должны состояться 14 и 29 декабря, а также 11 января, но власти с ответом не спешат. Как рассказала URA.RU член оргкомитета Наталья Никитина, из-за пандемии публичные акции нужно согласовывать не только с городскими властями, но с администрацией губернатора и управлением Роспотребнадзора. «Нам сказали [в Роспотребнадзоре], что ответ будет именно письменный по почте. Они не торопятся [с ответом], нам дали понять, что [ответят] в течение месяца. Мы должны, по их словам, понимать, что у них загруженность и так далее. Так что, дай бог, месяц пройдет, и мы чего-то дождемся», — говорит Никитина. Уведомления активисты подавали 22 ноября, у чиновников есть 30 дней на ответ. Таким образом, пикет на 29 декабря и митинг на 11 января они могут согласовать. В Пермском крае без QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, нельзя посещать торговые центры и массовые мероприятия. Глава регионального управления Роспотребнадзора также подписал постановление, обязывающее предприятия вакцинировать минимум 80% сотрудников, а непривитых отстранить от работы. Далеко не все компании выполнили это распоряжение. Решения властей активисты оспаривают в суде и прокуратуре. Накануне около сотни сотрудников пермского завода «Машиностроитель» не пустили на работу из-за отсутствия QR-кода, они готовят коллективный иск в суд.