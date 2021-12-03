В России планируют выдавать QR-коды по отрицательному ПЦР-тесту

03 декабря 2021 в 13:38 Размер текста - 17 +

Отрицательный ПЦР-тест может стать основанием для получения QR-кода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Власти рассматривают возможность дополнения законопроекта о QR-кодах, внесенного в Государственную думу РФ. В частности, предлагается выдавать людям QR-коды не только после вакцинации, но и по свежему отрицательному ПЦР-тесту. «Законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте могут дополнить нормой, согласно которой получение QR-кода для посещения общественных мест и передвижения на поездах и самолетах будет возможно на основании отрицательного ПЦР-теста. Появление и принятие такой нормы высоко вероятно», — сообщает РБК со ссылкой на источники в профильных ведомствах. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти готовят решение о выдаче QR-кодов людям с антителами. «Учитывая актуальность этого вопроса, сейчас специалисты ищут решение, как определить — защищен ли переболевший человек. Главное, чтобы он был защищен от коронавируса», — подчеркнула Попова. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти рассматривают возможность дополнения законопроекта о QR-кодах, внесенного в Государственную думу РФ. В частности, предлагается выдавать людям QR-коды не только после вакцинации, но и по свежему отрицательному ПЦР-тесту. «Законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте могут дополнить нормой, согласно которой получение QR-кода для посещения общественных мест и передвижения на поездах и самолетах будет возможно на основании отрицательного ПЦР-теста. Появление и принятие такой нормы высоко вероятно», — сообщает РБК со ссылкой на источники в профильных ведомствах. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти готовят решение о выдаче QR-кодов людям с антителами. «Учитывая актуальность этого вопроса, сейчас специалисты ищут решение, как определить — защищен ли переболевший человек. Главное, чтобы он был защищен от коронавируса», — подчеркнула Попова.