Депутата Рашкина выписали из больницы

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Возложение цветов к Вечному Огню. Москва, коммунисты, рашкин валерий
Валерия Рашкина выписали из больницы и ожидают в Госдуме Фото:
новость из сюжета
Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, которому сделали операцию на глаза, выписали из больницы. Сегодня он планирует появиться на заседании парламента.

«Он уже не в больнице. Сегодня должен появиться в Госдуме», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в парламенте. По его словам, Рашкина еще не вызывали на допрос в Следственный комитет РФ.

Ранее в машине у Валерия Рашкина нашли тушу убитого лося. Депутат объяснил, что он с товарищами нашел животное в лесу, решил его забрать и разделать. Позднее Рашкин признался в убийстве лося. Глава СК Александр Бастрыкин возбудил в отношении парламентария уголовное дело о незаконной охоте.

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Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, которому сделали операцию на глаза, выписали из больницы. Сегодня он планирует появиться на заседании парламента. «Он уже не в больнице. Сегодня должен появиться в Госдуме», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в парламенте. По его словам, Рашкина еще не вызывали на допрос в Следственный комитет РФ. Ранее в машине у Валерия Рашкина нашли тушу убитого лося. Депутат объяснил, что он с товарищами нашел животное в лесу, решил его забрать и разделать. Позднее Рашкин признался в убийстве лося. Глава СК Александр Бастрыкин возбудил в отношении парламентария уголовное дело о незаконной охоте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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