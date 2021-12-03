Депутата Рашкина выписали из больницы

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, которому сделали операцию на глаза, выписали из больницы. Сегодня он планирует появиться на заседании парламента.
«Он уже не в больнице. Сегодня должен появиться в Госдуме», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в парламенте. По его словам, Рашкина еще не вызывали на допрос в Следственный комитет РФ.
Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, которому сделали операцию на глаза, выписали из больницы. Сегодня он планирует появиться на заседании парламента. «Он уже не в больнице. Сегодня должен появиться в Госдуме», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в парламенте. По его словам, Рашкина еще не вызывали на допрос в Следственный комитет РФ. Ранее в машине у Валерия Рашкина нашли тушу убитого лося. Депутат объяснил, что он с товарищами нашел животное в лесу, решил его забрать и разделать. Позднее Рашкин признался в убийстве лося. Глава СК Александр Бастрыкин возбудил в отношении парламентария уголовное дело о незаконной охоте.