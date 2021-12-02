Источник: в Пермской епархии нагнетают ситуацию вокруг зоопарка

03 декабря 2021 в 19:50 Размер текста - 17 +

Андрей Литовка заявляет, что зоопарк должен освободить место для епархии уже к лету Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU новость из сюжета Пермский зоопарк В Пермской епархии РПЦ нагнетают ситуацию вокруг переезда зоопарка на новое место. Такую оценку высказыванию секретаря епархии Андрея Литовки дал источник URA.RU в администрации Перми. Литовка заявил изданию «Комсомольская правда-Пермь», что зоопарк освободит участок, который сейчас занимает в центре города, будущим летом. «Непонятно, зачем Литовка будоражит эту тему, если впервые за долгое время все наконец-то договорились друг с другом — Пермская епархия, городские и краевые власти, эксперты и общественность», — отметил источник. В подтверждение своих слов священник ссылается на некое поручение правительства РФ, в котором указано, что «к июню 2022 года должны быть освобождены и здание собора, и территория, где сейчас находится зоопарк». При этом ранее глава минстроя Пермского края Андрей Колмогоров заявлял, что переезд зоопарка запланирован на сентябрь 2022 года. Сейчас зверинец занимает участок земли, расположенный рядом со Спасо-Преображенским собором. После того, как площадка под зоопарком будет освобождена, мэрия передаст ее Пермской епархии. URA.RU рассказывало, что строительство зоопарка, начатое в 2017 году, ведется в Индустриальном районе. Стоимость реализации проекта оценивается в 5 млрд рублей. Ранее стройка была заморожена из-за ряда уголовных дел, связанных с хищениями при строительстве объекта и судебными разбирательствами с генподрядчиком — АО «РЖДСтрой». Андрей Литовка прославился скандальными высказываниями в адрес сторонников оппозиционера Алексея Навального (сейчас отбывает условный срок по делу «Ив Роше»). Он также обращался в полицию из-за рекламы шаурмы, в которой использовался образ мученицы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Пермской епархии РПЦ нагнетают ситуацию вокруг переезда зоопарка на новое место. Такую оценку высказыванию секретаря епархии Андрея Литовки дал источник URA.RU в администрации Перми. Литовка заявил изданию «Комсомольская правда-Пермь», что зоопарк освободит участок, который сейчас занимает в центре города, будущим летом. «Непонятно, зачем Литовка будоражит эту тему, если впервые за долгое время все наконец-то договорились друг с другом — Пермская епархия, городские и краевые власти, эксперты и общественность», — отметил источник. В подтверждение своих слов священник ссылается на некое поручение правительства РФ, в котором указано, что «к июню 2022 года должны быть освобождены и здание собора, и территория, где сейчас находится зоопарк». При этом ранее глава минстроя Пермского края Андрей Колмогоров заявлял, что переезд зоопарка запланирован на сентябрь 2022 года. Сейчас зверинец занимает участок земли, расположенный рядом со Спасо-Преображенским собором. После того, как площадка под зоопарком будет освобождена, мэрия передаст ее Пермской епархии. URA.RU рассказывало, что строительство зоопарка, начатое в 2017 году, ведется в Индустриальном районе. Стоимость реализации проекта оценивается в 5 млрд рублей. Ранее стройка была заморожена из-за ряда уголовных дел, связанных с хищениями при строительстве объекта и судебными разбирательствами с генподрядчиком — АО «РЖДСтрой». Андрей Литовка прославился скандальными высказываниями в адрес сторонников оппозиционера Алексея Навального (сейчас отбывает условный срок по делу «Ив Роше»). Он также обращался в полицию из-за рекламы шаурмы, в которой использовался образ мученицы.