Психиатр назвала четыре вида тревожных расстройств из-за COVID

03 декабря 2021 в 19:08 Размер текста - 17 +

За пандемию уровень тревожных расстройств у россиян вырос до 35% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 На фоне COVID-19 у россиян начали развиваться панические, генерализованные тревожные расстройства, социофобия и смесь тревоги и депрессии. Уровень тревожных расстройств в пандемию поднялся с 5 до 35%. Об этом в беседе с URA.RU рассказала психиатр, психотерапевт, руководитель центра психотерапии, кандидат медицинских наук Виктория Читлова. «За последние два года, за период пандемии, уровень тревожных расстройств у россиян поднялся в среднем с 5 до 35%. Это и панические расстройства, и генерализованные тревожные расстройства, и социофобия, и смесь тревоги и депрессии. Если говорить о тревожности, как об эмоциональном состоянии, то эти цифры еще выше, до 50%. У людей, переносящих или перенесших COVID-19, психические отклонения встречаются до 90% случаев», — подчеркнула Виктория Читлова. По словам психиатра, развиваются тревожные расстройства у россиян в пандемию из-за страхов за свое здоровье и будущее. «В целом возникает у людей тревога за собственное здоровье, за материальное благополучие, это и работа, и зарплата, из-за взаимоотношений, потому что социально-экономические изменения на фоне пандемии очень серьезно изменили лик института брака. Возросла тревожность и среди детей, так как они остро чувствуют эмоциональное состояние родителей», — добавила Читлова. В беседе с URA.RU клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина пояснила, что пропуск симптомов тревожных расстройств может привести к тяжелым последствиям. «Если вовремя не отследить тревожные состояния, то может развиться сильная тревога, сильные депрессии, телесные проявления в виде психосоматических заболеваний, спровоцированные повышенным кортизолом, адреналином. Открыт также вопрос в научном сообществе, откуда берутся аутоиммунные заболевания, когда организм начинает сам себя уничтожать. Нет ли здесь случайно подавленных переживаний, тревоги, когда организм все время находится в боевой готовности. Поэтому нужно бережно относиться к себе, к любым каким-то странным состояниям, когда что-то не так и вовремя обращаться к специалисту», — объяснила она. Ранее директора проекта «Авинейро» Елена Якубова сообщила, что в России тестируют новый противотревожный препарат «Авиандр». Он должен помочь людям, переболевшим COVID-19. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На фоне COVID-19 у россиян начали развиваться панические, генерализованные тревожные расстройства, социофобия и смесь тревоги и депрессии. Уровень тревожных расстройств в пандемию поднялся с 5 до 35%. Об этом в беседе с URA.RU рассказала психиатр, психотерапевт, руководитель центра психотерапии, кандидат медицинских наук Виктория Читлова. «За последние два года, за период пандемии, уровень тревожных расстройств у россиян поднялся в среднем с 5 до 35%. Это и панические расстройства, и генерализованные тревожные расстройства, и социофобия, и смесь тревоги и депрессии. Если говорить о тревожности, как об эмоциональном состоянии, то эти цифры еще выше, до 50%. У людей, переносящих или перенесших COVID-19, психические отклонения встречаются до 90% случаев», — подчеркнула Виктория Читлова. По словам психиатра, развиваются тревожные расстройства у россиян в пандемию из-за страхов за свое здоровье и будущее. «В целом возникает у людей тревога за собственное здоровье, за материальное благополучие, это и работа, и зарплата, из-за взаимоотношений, потому что социально-экономические изменения на фоне пандемии очень серьезно изменили лик института брака. Возросла тревожность и среди детей, так как они остро чувствуют эмоциональное состояние родителей», — добавила Читлова. В беседе с URA.RU клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина пояснила, что пропуск симптомов тревожных расстройств может привести к тяжелым последствиям. «Если вовремя не отследить тревожные состояния, то может развиться сильная тревога, сильные депрессии, телесные проявления в виде психосоматических заболеваний, спровоцированные повышенным кортизолом, адреналином. Открыт также вопрос в научном сообществе, откуда берутся аутоиммунные заболевания, когда организм начинает сам себя уничтожать. Нет ли здесь случайно подавленных переживаний, тревоги, когда организм все время находится в боевой готовности. Поэтому нужно бережно относиться к себе, к любым каким-то странным состояниям, когда что-то не так и вовремя обращаться к специалисту», — объяснила она. Ранее директора проекта «Авинейро» Елена Якубова сообщила, что в России тестируют новый противотревожный препарат «Авиандр». Он должен помочь людям, переболевшим COVID-19.