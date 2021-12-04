Жириновский: Россия оккупирует Украину

Армия США не способна воевать с Россией, считает Владимир Жириновский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Россия оккупирует часть территории Украины, и над страной будет развеваться российский флаг. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

«Пока они там будут заседать, мы оккупируем все те части Украины, которые представляют для нас интерес. Все сдадутся. Будет только одно — отступление, капитуляция Запада. Америка уже отступила. Она окончательно скроется у себя. И русский флаг будет развеваться над всей Украиной, и Белоруссия станет нам еще ближе, и из Прибалтики разбегутся все натовские солдаты. Они никогда не воевали», — заявил Жириновский.

По словам политика, армия США является недееспособной, так как проиграла все последний войны на Ближнем Востоке. Жириновский также заявил, что готов лично и с «удовольствием» отправится на войну.

Согласно данным американских СМИ, разведка США ожидает, что Россия нападет на Украину в январе 2022 года. Ранее депутаты Верховной Рады Украина посмеялись над докладом о «российской угрозе».