Жириновский: Россия оккупирует Украину

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Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
Армия США не способна воевать с Россией, считает Владимир Жириновский Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Россия оккупирует часть территории Украины, и над страной будет развеваться российский флаг. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

«Пока они там будут заседать, мы оккупируем все те части Украины, которые представляют для нас интерес. Все сдадутся. Будет только одно — отступление, капитуляция Запада. Америка уже отступила. Она окончательно скроется у себя. И русский флаг будет развеваться над всей Украиной, и Белоруссия станет нам еще ближе, и из Прибалтики разбегутся все натовские солдаты. Они никогда не воевали», — заявил Жириновский.

По словам политика, армия США является недееспособной, так как проиграла все последний войны на Ближнем Востоке. Жириновский также заявил, что готов лично и с «удовольствием» отправится на войну.

Согласно данным американских СМИ, разведка США ожидает, что Россия нападет на Украину в январе 2022 года. Ранее депутаты Верховной Рады Украина посмеялись над докладом о «российской угрозе».

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Россия оккупирует часть территории Украины, и над страной будет развеваться российский флаг. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда». «Пока они там будут заседать, мы оккупируем все те части Украины, которые представляют для нас интерес. Все сдадутся. Будет только одно — отступление, капитуляция Запада. Америка уже отступила. Она окончательно скроется у себя. И русский флаг будет развеваться над всей Украиной, и Белоруссия станет нам еще ближе, и из Прибалтики разбегутся все натовские солдаты. Они никогда не воевали», — заявил Жириновский. По словам политика, армия США является недееспособной, так как проиграла все последний войны на Ближнем Востоке. Жириновский также заявил, что готов лично и с «удовольствием» отправится на войну. Согласно данным американских СМИ, разведка США ожидает, что Россия нападет на Украину в январе 2022 года. Ранее депутаты Верховной Рады Украина посмеялись над докладом о «российской угрозе».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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