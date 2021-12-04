Депутаты Рады посмеялись над докладом о «российской угрозе»

Выступление министра обороны Украины Алексея Резникова рассмешило депутатов Верховной Рады Украины. В частности парламентариев возмутил доклад о готовящемся вторжении России на территории Украину.
«Россия стянула в нашим границам около 50 батальонов. В оккупированном Крыму в боевой готовности находится 41 тактическая группа. Суммарная количество военных, которые могут быть задействованы для эскалации, оценивается в 94,3 тысячи человек», — приводит слова Резникова украинский политик и телеведущий Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.
Как отметил телеведущий, доклад Резника вызвал смех у депутатов Верховной рады. «Интересна и реакция зала. Пока Резников вещает о страшной угрозе военного вторжения, депутаты смеются и весело общаются друг с другом. Понимают, что это очередной „переворот“ », — написал Рабинович.
Ранее в Совете безопасности РФ заявили, что Россия никогда не проявляла агрессии в отношении Украины. А фейки о «российской угрозе» нужны, чтобы оправдать введение новых санкций в отношении России. Президент США Джо Байден сообщил, что он подготавливает меры по защите украинской территории от «российской агрессии», пишет агентство Nation News.
Выступление министра обороны Украины Алексея Резникова рассмешило депутатов Верховной Рады Украины. В частности парламентариев возмутил доклад о готовящемся вторжении России на территории Украину. «Россия стянула в нашим границам около 50 батальонов. В оккупированном Крыму в боевой готовности находится 41 тактическая группа. Суммарная количество военных, которые могут быть задействованы для эскалации, оценивается в 94,3 тысячи человек», — приводит слова Резникова украинский политик и телеведущий Вадим Рабинович на своей странице в Facebook. Как отметил телеведущий, доклад Резника вызвал смех у депутатов Верховной рады. «Интересна и реакция зала. Пока Резников вещает о страшной угрозе военного вторжения, депутаты смеются и весело общаются друг с другом. Понимают, что это очередной „переворот“ », — написал Рабинович. Ранее в Совете безопасности РФ заявили, что Россия никогда не проявляла агрессии в отношении Украины. А фейки о «российской угрозе» нужны, чтобы оправдать введение новых санкций в отношении России. Президент США Джо Байден сообщил, что он подготавливает меры по защите украинской территории от «российской агрессии», пишет агентство Nation News.