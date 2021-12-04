Депутаты Рады посмеялись над докладом о «российской угрозе»

04 декабря 2021 в 08:44 Размер текста - 17 +

Депутатов Верховной рады рассмешили слова о российских военных на границе с Украиной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Выступление министра обороны Украины Алексея Резникова рассмешило депутатов Верховной Рады Украины. В частности парламентариев возмутил доклад о готовящемся вторжении России на территории Украину. «Россия стянула в нашим границам около 50 батальонов. В оккупированном Крыму в боевой готовности находится 41 тактическая группа. Суммарная количество военных, которые могут быть задействованы для эскалации, оценивается в 94,3 тысячи человек», — приводит слова Резникова украинский политик и телеведущий Вадим Рабинович на своей странице в Facebook. Как отметил телеведущий, доклад Резника вызвал смех у депутатов Верховной рады. «Интересна и реакция зала. Пока Резников вещает о страшной угрозе военного вторжения, депутаты смеются и весело общаются друг с другом. Понимают, что это очередной „переворот“ », — написал Рабинович. Ранее в Совете безопасности РФ заявили, что Россия никогда не проявляла агрессии в отношении Украины. А фейки о «российской угрозе» нужны, чтобы оправдать введение новых санкций в отношении России. Президент США Джо Байден сообщил, что он подготавливает меры по защите украинской территории от «российской агрессии», пишет агентство Nation News. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Выступление министра обороны Украины Алексея Резникова рассмешило депутатов Верховной Рады Украины. В частности парламентариев возмутил доклад о готовящемся вторжении России на территории Украину. «Россия стянула в нашим границам около 50 батальонов. В оккупированном Крыму в боевой готовности находится 41 тактическая группа. Суммарная количество военных, которые могут быть задействованы для эскалации, оценивается в 94,3 тысячи человек», — приводит слова Резникова украинский политик и телеведущий Вадим Рабинович на своей странице в Facebook. Как отметил телеведущий, доклад Резника вызвал смех у депутатов Верховной рады. «Интересна и реакция зала. Пока Резников вещает о страшной угрозе военного вторжения, депутаты смеются и весело общаются друг с другом. Понимают, что это очередной „переворот“ », — написал Рабинович. Ранее в Совете безопасности РФ заявили, что Россия никогда не проявляла агрессии в отношении Украины. А фейки о «российской угрозе» нужны, чтобы оправдать введение новых санкций в отношении России. Президент США Джо Байден сообщил, что он подготавливает меры по защите украинской территории от «российской агрессии», пишет агентство Nation News.