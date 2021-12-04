Продажи наркотиков в российском даркнете выросли в 215 раз

В Общественной палате поддержали блокировку браузера Tor Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Количество операций, связанных с продажей наркотиков в даркнете выросла в 215 раз за последние четыре года. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Эту проблему нельзя игнорировать. По оценкам экспертов, общий объем трансакций, проходящих только через один, крупнейший российский даркнет-рынок, специализирующийся на продаже наркотиков, в 2020 году составил от 1,4 — 2 млрд долларов, тогда как в 2016 году он был на уровне 9,3 млн долларов. Задумайтесь, за четыре года он вырос в 215 раз. Если власти обратили внимание на Tor, то это можно только приветствовать», — сказал Александр Малькевич.

Он подчеркнул, что закон одинаково распространяется в офлайне и онлайне. «Мнимая анонимность в Сети не освобождает от ответственности. Нормальные, законопослушные пользователи в интернете не прячутся и не скрываются, в отличие от мошенников и криминальных элементов», — отметил эксперт.

Собеседник URA.RU напомнил, что В 2017 году в России был принят закон, обязывающий владельцев VPN-сервисов, анонимайзеров и других подобного рода инструментов подключаться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС) Роскомнадзора, содержащий данные о запрещенных сайтов, и блокировать к ним доступ. «В случае отказа от выполнения таких требований Роскомнадзор должен ограничивать к ним доступ», — сообщил Малькевич.

Ранее зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин поддержал блокировку Tor. По его мнению, это позволит сократить число преступлений, связанных с мошенничеством.