Сенатор Климов не вошел в Генсовет ЕР

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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, климов андрей, выборы 2021, ночь выборов 2021
Андрей Климов попал в Высший совет ЕР, но не в Генеральный Фото:

Пермский край получил только два места в Генсовете партии «Единая Россия». Как анонсировало URA.RU, по линии первичных организаций в него вошла учитель начальных классов школы №131 Наталья Ушакова. Сохранила место замруководителя региональной общественной приемной Елена Савельева.

Сенатор Андрей Климов вошел в Высший совет партии. Также в высшем совете — вице-премьер Юрий Трутнев и экс-губернатор края, глава минэка РФ Максим Решетников.

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Делегатами ХХ съезда ЕР от Пермского края являются депутаты заксобрания Юрий Борисовец, Александр Третьяков и Александр Бойченко. А также глава Перми Алексей Демкин.

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Пермский край получил только два места в Генсовете партии «Единая Россия». Как анонсировало URA.RU, по линии первичных организаций в него вошла учитель начальных классов школы №131 Наталья Ушакова. Сохранила место замруководителя региональной общественной приемной Елена Савельева. Сенатор Андрей Климов вошел в Высший совет партии. Также в высшем совете — вице-премьер Юрий Трутнев и экс-губернатор края, глава минэка РФ Максим Решетников. Делегатами ХХ съезда ЕР от Пермского края являются депутаты заксобрания Юрий Борисовец, Александр Третьяков и Александр Бойченко. А также глава Перми Алексей Демкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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