Сенатор Климов не вошел в Генсовет ЕР

Пермский край получил только два места в Генсовете партии «Единая Россия». Как анонсировало URA.RU, по линии первичных организаций в него вошла учитель начальных классов школы №131 Наталья Ушакова. Сохранила место замруководителя региональной общественной приемной Елена Савельева.
Сенатор Андрей Климов вошел в Высший совет партии. Также в высшем совете — вице-премьер Юрий Трутнев и экс-губернатор края, глава минэка РФ Максим Решетников.
Пермский край получил только два места в Генсовете партии «Единая Россия». Как анонсировало URA.RU, по линии первичных организаций в него вошла учитель начальных классов школы №131 Наталья Ушакова. Сохранила место замруководителя региональной общественной приемной Елена Савельева. Сенатор Андрей Климов вошел в Высший совет партии. Также в высшем совете — вице-премьер Юрий Трутнев и экс-губернатор края, глава минэка РФ Максим Решетников. Делегатами ХХ съезда ЕР от Пермского края являются депутаты заксобрания Юрий Борисовец, Александр Третьяков и Александр Бойченко. А также глава Перми Алексей Демкин.